Xbox, l'update di aprile punta su mobile e cloud streaming

Xbox entra nel mese di aprile con un ventaglio di nuove funzionalità che promettono di rivoluzionare l'esperienza degli utenti su più fronti, grazie a un update che arriverà a breve.

In un articolo su Xbox Wire, il colosso di Redmond ha spiegato le nuove funzionalità che coinvolgono non solo le classiche piattaforme Xbox, ma anche le app mobile.

L'applicazione Xbox per dispositivi mobili si trasformerà infatti in un vero e proprio marketplace. Gli utenti potranno acquistare giochi e contenuti aggiuntivi, iscriversi a Game Pass e riscattare vantaggi esclusivi direttamente dal proprio smartphone, senza passaggi intermedi.

Questa novità verrà inizialmente distribuita agli utenti beta su iOS e Android, per poi estendersi progressivamente a tutti gli utenti degli store ufficiali.

Per gli abbonati a Game Pass Ultimate, inoltre, l'app consentirà di riscattare vantaggi esclusivi come l'emote "Seventh Serving" di Sea of Thieves, ampliando ulteriormente le funzionalità disponibili in mobilità.

Inoltre, sempre con un abbonamento a Game Pass attivo, sarà possibile giocare in streaming a titoli selezionati della propria libreria personale direttamente da Xbox Series X|S e Xbox One. Questa espansione si aggiunge ai dispositivi già supportati da novembre: Smart TV Samsung, dispositivi Amazon Fire TV, visori Meta Quest e altri dispositivi compatibili con browser come PC, smartphone e tablet.

Il cloud gaming consente di risparmiare tempo e spazio su disco, permettendo di avviare immediatamente i giochi senza dover attendere il download e l'installazione.

Per iniziare, basta accedere a "I miei giochi e app > Libreria completa > Giochi posseduti" e cercare i titoli con il badge del cloud. Gli utenti possono anche utilizzare i filtri ("Pronti per giocare > Cloud gaming") per individuare rapidamente i giochi disponibili in streaming.

Un'ulteriore novità riguarda il Remote Play, che ora è accessibile tramite browser web visitando xbox.com/remoteplay da qualsiasi dispositivo supportato. Sebbene questa funzionalità non sarà più disponibile direttamente dall'app Xbox su mobile, gli utenti potranno comunque giocare dai browser dei loro dispositivi. Presto il Remote Play sarà esteso anche a Smart TV Samsung, dispositivi Amazon Fire TV e visori Meta Quest.

Sono molte altre le novità di questo corposo aggiornamento, che riguarda per esempio anche la possibilità di avviare i giochi direttamente, senza passare dalle varie pagine e hub di riferimento, per citare un'altra novità inserita.

Parlando del mondo Xbox, di recente Phil Spencer ha detto parole molto interessanti su Game Pass, mentre comunque continuano ad arrivare tanti nuovi giochi gratis per gli abbonati.