Xbox Game Pass, l'ultimo gioco gratis di febbraio è "spaziale"

Xbox Game Pass aggiungerà Space Engineers al suo catalogo di contenuti nel corso della giornata di oggi, 29 febbraio.

Chi è abbonato al servizio ha avuto un mese abbastanza ricco di uscite.

Questa è infatti solo l'ultima aggiunta di febbraio alla piattaforma e del quattordicesimo nuovo titolo in assoluto a raggiungere Xbox Game Pass durante il mese più corto del 2024 (ma anche ha comunque dato le sue soddisfazioni).

Come riportato anche da GameRant, sviluppato dallo studio ceco Keen Software House, Space Engineers è una particolare esperienza sandbox che permette ai giocatori di costruire un'ampia varietà di strutture, strumenti, navi e altri veicoli mentre esplorano l'ultima frontiera.

La descrizione ufficiale recita:

I giocatori costruiscono navi spaziali, stazioni spaziali, avamposti planetari di varie dimensioni e usi, navi pilota e viaggiano nello spazio per esplorare pianeti e raccogliere risorse per sopravvivere. Con modalità creative e di sopravvivenza, non ci sono limiti a ciò che può essere costruito, utilizzato ed esplorato. Space Engineers presenta un motore fisico realistico basato su volumetrie: tutto nel gioco può essere assemblato, smontato, danneggiato e distrutto.

Con oltre 91mila recensioni "Molto positive" su Steam, questo titolo indie è uno dei giochi di costruzione a tema spaziale con il punteggio più alto mai realizzato. Il gioco può essere giocato in modalità singola o multiplayer.

Space Engineers festeggia quindi il suo 5° anniversario con il debutto su Xbox Game Pass.

