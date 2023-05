Xbox Game Pass, disponibile gratis da oggi un'esclusiva al day-one

A partire da oggi un'altra grande sorpresa è pronta ad attendere tutti i fan iscritti a Xbox Game Pass: il catalogo si aggiornerà con una nuova adorabile avventura grafica, disponibile gratis fin dal day-one.

Si tratta di Planet of Lana, il puzzle adventure sviluppato da Wishfully esclusivamente su console Xbox e PC, ma che potrete giocare gratuitamente fin dal lancio grazie al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Nella nostra recensione dedicata vi avevamo raccontato che «è un'odissea riconoscibile e intrigante, più forte nelle sue vocazioni e nel coinvolgimento che nell'esperienza controller alla mano vera e propria»: una pittoresca avventura che, tra poche ore, potrete provare anche voi senza costi aggiuntivi.

L'avventura grafica aveva colpito l'attenzione di fan e addetti ai lavori fin dal suo annuncio, rivelandosi da subito una delle produzioni indipendenti più intriganti in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass.

Sfortunatamente, non è stata attualmente confermata una versione cloud per questa intrigante produzione: significa che potrete giocarci necessariamente scaricandolo su Xbox Series X|S, Xbox One o direttamente sul vostro PC.

Planet of Lana sarà ufficialmente disponibile su Xbox Game Pass già a partire da oggi 23 maggio, day-one del titolo: nel momento in cui scriviamo questo articolo, l'accesso alla produzione di Wishfully non è stato ancora sbloccato.

Sarà dunque necessario attendere ancora qualche ora prima del suo effettivo ingresso nel catalogo, quando gli sviluppatori sbloccheranno definitivamente l'accesso anche a chi sceglierà di acquistarlo: il nostro consiglio è dunque quello di tenere costantemente d'occhio le rispettive app dedicate a Game Pass, per essere subito pronti a una nuova esperienza esclusiva.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che le sorprese di maggio per il servizio in abbonamento non sono ancora finite: tra due giorni sarà disponibile addirittura una tripletta di giochi gratis.

Vi ricordiamo inoltre di tenere d'occhio i giochi gratis in uscita: ben 5 produzioni lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass alla fine del mese.