Xbox Game Pass, da oggi arrivano altri 4 nuovi giochi gratis

Xbox Game Pass ha deciso di riservare tante sorprese interessanti per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento: da oggi 4 dicembre sarà infatti possibile scaricare ben 4 nuovi giochi gratis, incluso uno dei titoli più attesi al day-one.

A guidare la line-up odierna non possiamo infatti non segnalare Crash Team Racing Nitro Fueled, già annunciato in precedenza, titolo a dir poco iconico che infiammerà le console di tutti i fan con delle sfide clamorose sopratutto durante le festività natalizie.

Ma non è finita qui perché, come annunciato da Xbox sul profilo ufficiale, da oggi ci sono giochi gratis per tutti i tipi di abbonati a Game Pass (potete esserlo anche tramite Amazon).

Vediamo le uscite odierne e relativi tier di Game Pass necessari:

Crash Team Racing Nitro Fueled (Ultimate, Standard)

Forza Motorsport (Standard)

Hauntii (Standard)

Humanity (Standard)

Chi possiede il piano Standard ha davvero dei grandi titoli da recuperare. Oltre al già citato card game, potete correre in maniera decisamente più realistica con Forza Motorsport, godervi una bella esperienza con Hauntii o giocare uno dei puzzle game più originali degli ultimi anni con Humanity.

Nella nostra recensione, infatti, vi avevamo detto che «è uno dei migliori videogiochi del 2023 e, indubbiamente, una delle migliori espressioni di un puzzle game di sempre. Il design minimale ed elegante supporta una complessità di gameplay crescente che non ha eguali, perfettamente restituita e costruita nelle mani del giocatore. Humanity provoca facilmente assuefazione, soprattutto quando si inizia a scoprire cosa c’è dietro la luce del cagnolino protagonista.»

Game Pass è un regno di grandi uscite ma, come sapete, anche di videogiochi che se ne vanno. Ecco i titoli che saluteranno il catalogo durante il mese di dicembre, in attesa di capire se i videogiochi PlayStation potranno impreziosire prima o poi il catalogo delle piattaforme Xbox.