Giochi PlayStation su Xbox, parla Layden: «Non so se il gioco valga la candela»

L'ex dirigente Sony Shawn Layden ha dichiarato che il lancio di giochi PlayStation su Xbox potrebbe non essere conveniente, considerata la posizione di mercato di PlayStation.

In un'intervista a Eurogamer (via PlayStation Lifestyle), Layden ha sottolineato che una mossa simile a quella di Microsoft potrebbe generare reazioni molto negative dal mercato.

Secondo Layden, PlayStation ha superato Xbox in ogni generazione di console in cui hanno "lottato", inclusa la settima generazione che ha visto una forte competizione tra PS3 e Xbox 360.

Nonostante alcune difficoltà iniziali, PS3 è riuscita infine a "pareggiare" con Xbox 360 in Nord America e Regno Unito, mantenendo un vantaggio altrove.

«Non so se il gioco valga la candela», ha dichiarato l'ex dirigente, il quale ha evidenziato come il vantaggio di mercato di PlayStation renda discutibile lo sviluppo di versioni dei propri giochi per una piattaforma concorrente di dimensioni e scala molto inferiori.

Layden ritiene che le vendite aggiuntive trascurabili non giustificherebbero l'impatto negativo sul marchio PlayStation.

Ha ricordato le reazioni dei fan quando i giochi PlayStation vengono lanciati su PC, sottolineando che il contraccolpo sarebbe molto peggiore se i titoli arrivassero sulla rivale Xbox.

Riguardo al lancio di giochi PlayStation su Nintendo, Layden considera la situazione diversa.

Secondo lui, le due piattaforme hanno storicamente «convissuto felicemente nei salotti di tutto il mondo», quindi non prevede che una tale mossa possa avere conseguenze negative.

Ricordiamo che in una dichiarazione di Phil Spencer, il capo di Xbox affermò che «Non vedo linee rosse nel nostro portafoglio,» lasciando intendere che qualsiasi franchise Xbox potrebbe in futuro arrivare su piattaforme concorrenti.

Parlando di esclusive Xbox destinate ad arrivare altrove, pochi giorni fa un insider ha svelato che il porting del celebre racing Forza Horizon 5 è pronto ma a quanto pare tarderà ad arrivare.

Questo, senza contare che anche i nuovi Halo potrebbero arrivare anche su PS5, grazie al motore Unreal Engine 5.