L'esperienza console sta per arrivare sui PC da gaming di tutti i giocatori Windows 11, grazie a uno strumento gratuito sviluppato dalla community che sblocca una funzionalità finora riservata ai possessori di handheld come ASUS ROG Ally.
Si tratta della Xbox Full Screen Experience, un'interfaccia che trasforma radicalmente il desktop tradizionale in una dashboard simile a quella delle console Xbox, eliminando le distrazioni tipiche di Windows e ottimizzando le risorse di sistema per il gaming puro.
Questa soluzione rappresenta una risposta concreta a una delle richieste più frequenti della community PC: poter giocare senza che processi in background, notifiche e servizi inutili compromettano le performance e l'immersività dell'esperienza.
Lo strumento, disponibile gratuitamente su GitHub e sviluppato dalla community, permette di attivare con un semplice clic questa modalità nascosta di Windows 11. L'installazione richiede un riavvio del sistema, dopopoché la funzione diventa accessibile direttamente dalle impostazioni di Windows nella sezione Gaming.
Una volta abilitata, Xbox Full Screen Experience può essere attivata e disattivata a piacimento, senza forzare gli utenti a rimanere bloccati in una modalità o nell'altra.
La caratteristica più interessante per i giocatori riguarda l'ottimizzazione delle risorse: quando si entra nella modalità full screen direttamente all'avvio del PC, il sistema operativo riduce drasticamente i processi in background, liberando RAM e potenza di calcolo per il gioco.
Se invece si attiva la modalità dal desktop tradizionale, Windows mostra un avviso che consiglia di riavviare per ottenere i benefici prestazionali completi. L'interfaccia attiva automaticamente la Compact Mode dell'app Xbox quando si utilizza un controller, e disabilita le notifiche del desktop che spesso disturbono durante le sessioni di gioco.
Dal punto di vista pratico, l'implementazione risulta estremamente user-friendly: un pulsante dedicato viene aggiunto direttamente nell'app Xbox per passare rapidamente alla modalità console, mentre in modalità desktop compare un toggle nell'angolo superiore destro per tornare all'interfaccia tradizionale.
Questa flessibilità rappresenta un vantaggio notevole rispetto alle soluzioni simili come Big Picture Mode di Steam, permettendo transizioni istantanee senza dover chiudere applicazioni o perdere progressi.
La community sta già testando lo strumento su configurazioni diverse, da PC desktop di fascia alta equipaggiati con RTX 5090 fino a sistemi più modesti, con feedback generalmente positivi sull'usabilità dell'interfaccia.
Essendo il codice sorgente completamente visibile su GitHub, la trasparenza del progetto offre maggiori garanzie di sicurezza rispetto ad altri tool third-party, anche se Microsoft non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sul supporto futuro di questa funzionalità.