While We Wait Here, il gestionale psycho-horror italiano svela la data di uscita

Non di solo Enotria vive il mondo dei videogiochi italiani, perché oggi il team Bad Vices Games ha annunciato la data di uscita di While We Wait Here, che arriverà su praticamente tutte le piattaforme a partire dal 23 ottobre 2024.

Il team marchigiano (composto da due sole persone!) si era già presentato al pubblico con l'ottimo Ravenous Devils, che è riuscito a conquistarsi una bella nicchia di pubblico dimostrando il talento del team.

While We Wait Here era già stato mostrato lo scorso anno, e ora la produzione è pronta ad arrivare su Xbox, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

«Abbiamo atteso questo momento per tanto tempo, e siamo lieti di avere finalmente una data di lancio per While We Wait Here su console e PC», ha dichiarato Cristian Gambadori di Bad Vices Games: «Non vediamo l’ora che i giocatori possano sperimentare la tensione, la paura e le scelte sorprendenti che While We Wait Here offre.»

Il titolo viene descritto come un gioco di gestione di una cucina e psycho-horror. Un po' The Bear un po' Silent Hill 2. Per sapere cosa significa, Bad Vices Games ha pubblicato un nuovo trailer:

Ambientato su un’autostrada desolata, While We Wait Here comincia con una catastrofe globale imminente che riempie l’aria di tensione e crescente inquietudine.

I giocatori vestono i panni di Cliff e Nora, impegnati nella gestione del loro diner. Le conversazioni nel diner presto si fanno tese, il cibo viene servito con un tocco di malincuore, e ciò che accade fuori dalle porte del diner potrebbe essere solo l’ultimo dei loro problemi.

While We Wait Here si concentrerà fortemente sulle scelte narrative, offrendo dialoghi profondi e carichi di emozioni, con più finali modellati dalle decisioni prese. Tra le tante sorprese ci saranno anche dei finali multipli, per un'esperienza breve ma intensa che durerà circa tre ore, venduta ad un prezzo budget di €4.99, con uno sconto durante la settimana del lancio.

Potete tenerlo d'occhio su Steam e su tutte le piattaforme proprietarie di Nintendo, PlayStation e Xbox.