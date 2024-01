Visions of Mana gratis su Xbox Game Pass? Arriva la risposta

I fan ci avevano sperato nelle scorse ore, ma a quanto pare non se ne farà niente: Visions of Mana non sarà infatti disponibile su Xbox Game Pass.

Durante il fine settimana, sul sito web di Xbox sono stati notati dei riferimenti al prossimo action-RPG di Square Enix in uscita su Game Pass (che trovate su Amazon) al day-one.

Ora, come confermato ai microfoni di Eurogamer, Xbox ha ora confermato che si trattava di un errore.

«Siamo consapevoli del fatto che Xbox.com includeva un indizio che indicava l'arrivo di Visions of Mana su Xbox Game Pass e possiamo confermare che si trattava di un errore», si legge in una dichiarazione rilasciata da un portavoce di Microsoft.

«Mentre aggiorniamo sempre la libreria e cerchiamo nuovi modi per offrire ai membri valore e scelta, non abbiamo in programma di portare Visions of Mana su Game Pass in questo momento».

Visions of Mana è stato presentato nel recente Xbox Developer_Direct come una sorpresa gradita per i fan, tanto che alcuni hanno ipotizzato che questo significasse un rilascio su Game Pass.

Sarà in ogni caso il primo gioco della serie Mana da oltre 15 anni, oltre a essere distribuito su Xbox Series X/S, PC e PlayStation.

Vi terremo come sempre aggiornati qualora emergessero ulteriori novità sulle uscite per il servizio in abbonamento di casa Microsoft: a tal proposito, vi ricordiamo che abbiamo riepilogato tutti i giochi già confermati per il 2024, che in ogni caso non sono affatto pochi.

Inoltre, nonostante ciò, sappiamo già che il celebre MMORPG Final Fantasy XIV arriverà su Xbox quest'anno, come annunciato dal boss di Xbox Phil Spencer alcune settimane fa.

Restando in tema, uno dei giochi gratis al day-one previsti per il mese di febbraio su Xbox Game Pass è stato rinviato a sorpresa: ora uscirà a marzo.