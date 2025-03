Vi ricordate Abandoned? A quanto pare è ancora vivo

Dopo anni di silenzio, promesse non mantenute e teorie complottiste, Hasan Kahraman è tornato a farsi vivo.

In una storia Instagram, il misterioso sviluppatore ha annunciato che il prossimo 8 maggio ci saranno “novità” su Abandoned, il presunto survival horror per PlayStation 5 che, a questo punto, molti credono non sia mai esistito.

Kahraman, sul suo profilo Instagram (vuoto), ha pubblicato una storia in cui annuncia un evento di 20 minuti il prossimo 8 maggio, in cui svelerà dettagli sul progetto.

Si scusa poi per la lunga attesa, da molti letta come il fatto che questo fantomatico gioco, in realtà, non esista.

Annunciato nel 2021 dallo sconosciuto studio Blue Box Game Studios, Abandoned aveva attirato un’enorme attenzione grazie a una campagna di marketing confusionaria, in cui gli stessi sviluppatori avevano alimentato sospetti e speculazioni su un possibile coinvolgimento di Hideo Kojima.

Per mesi, gli utenti hanno cercato indizi, convinti che dietro Abandoned si celasse in realtà un nuovo Silent Hill (serie che trovate su Amazon).

Le aspettative erano cresciute a dismisura, fino al lancio dell’app “Realtà in tempo reale” su PS5, che avrebbe dovuto rivelare il primo gameplay… ma che invece conteneva solo pochi secondi di un uomo che camminava su uno sfondo nero. Da lì in poi, il nulla.

Nel corso degli anni, Kahraman ha rilasciato sporadiche dichiarazioni, tra scuse e promesse di aggiornamenti mai arrivati.

Nel frattempo, ex collaboratori hanno rivelato dettagli inquietanti sul progetto, tra ritardi, scuse ridicole e totale assenza di un gioco vero e proprio.

L’ultimo segnale di vita risale al 2022, quando lo sviluppatore dichiarò che il progetto non era stato cancellato, senza però mostrare nulla di concreto.

Ora, con questo nuovo annuncio, Kahraman tenta ancora una volta di tenere accesi i riflettori su Abandoned, ma in quanti ci crederanno?

Il pubblico è ormai stanco delle sue continue prese in giro e l’8 maggio rischia di essere solo l’ennesima data promessa per poi sparire nuovamente nel nulla. Non resta che aspettare per vedere se questa storia si concluderà con un miracolo o con l’ennesima cialtronata.