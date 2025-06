I fan Nintendo più attenti alle chicche audio non si sono lasciati sfuggire l’ultimo ritorno di uno degli Easter Egg più iconici della storia videoludica.

Totaka’s Song, il breve motivetto nascosto in decine di giochi della grande N, è stato scoperto anche in Mario Kart World, il titolo di lancio per Nintendo Switch 2 (che trovate anche su Amazon).

La melodia, composta da Kazumi Totaka nel lontano 1992 per Mario Paint, è diventata un segreto ricorrente nei giochi in cui il compositore ha lavorato — da The Legend of Zelda: Link’s Awakening a Animal Crossing, passando per Luigi’s Mansion e oltre.

Totaka è anche la voce ufficiale di Yoshi e Birdo, dettaglio che rende la scoperta in Mario Kart World ancora più speciale.

Come ascoltarla? È semplicissimo: basta selezionare Yoshi nella schermata dei personaggi e attendere qualche secondo senza fare nulla. Il celebre dinosauro inizierà a canticchiare proprio quella melodia, nascosta in piena vista come spesso accade con questo Easter Egg.

Il fatto che sia Yoshi stesso a portare avanti questa tradizione è particolarmente significativo, visto il lungo legame tra il personaggio e il compositore. Totaka ha infatti lavorato a molti dei giochi dedicati al personaggio verde, tra cui il relativamente recente Yoshi’s Crafted World.

Scoperte come questa riescono ancora oggi a creare un ponte tra generazioni di giocatori, mantenendo viva una piccola, nostalgica magia. Totaka’s Song non è solo un motivetto: è una firma affettuosa che Nintendo inserisce nei suoi giochi da oltre trent’anni, e che, ogni volta che viene ritrovata, riesce ancora a far sorridere.

