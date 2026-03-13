Vertigo Games riporta in vita uno dei titoli più iconici della storia dei videogiochi horror con The 7th Guest Remake, rifacimento completo della celebre avventura puzzle-mystery. Il gioco arriverà entro la fine del 2026 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il progetto ricostruisce da zero l’esperienza originale utilizzando tecnologie moderne, introducendo enigmi riprogettati, ambienti completamente ricreati e l’utilizzo di video volumetrici per dare nuova vita alla misteriosa villa al centro della storia.

Nel gioco, sei ospiti vengono invitati in una inquietante dimora dove qualcosa di oscuro sembra muoversi nell’ombra. Il proprietario della casa, il misterioso produttore di giocattoli Henry Stauf, sembra orchestrare eventi sinistri mentre una forza oscura avvolge la villa. I giocatori dovranno scoprire chi sia il settimo ospite, quale sia il piano di Stauf e chi riuscirà a sopravvivere alla notte.

Esplorando le stanze della villa, gli utenti si troveranno ad affrontare una serie di enigmi sempre più complessi, mentre l’atmosfera diventa progressivamente più tesa tra scricchiolii, ombre e apparizioni inquietanti che rivelano lentamente i segreti della casa.

Tra le novità più importanti del remake spicca la narrazione cinematografica tramite video volumetrici. Questa tecnologia consente di catturare le performance degli attori reali in tre dimensioni, integrandole direttamente negli ambienti di gioco e rendendo gli incontri con i personaggi più immersivi.

Il remake propone inoltre un gameplay basato su puzzle ripensati, progettati per mantenere lo spirito dell’opera originale ma adattati agli standard moderni. Ogni enigma è legato alla storia della villa e contiene riferimenti e omaggi al titolo classico.

Anche gli ambienti avranno un ruolo centrale nell’esperienza. La villa di Henry Stauf sarà infatti caratterizzata da effetti visivi dinamici e illusioni ottiche che trasformeranno gli spazi mentre il giocatore avanza nell’avventura, aprendo nuove stanze e rivelando segreti nascosti.

The 7th Guest Remake può già essere inserito nella wishlist su PlayStation 5 tramite PlayStation Store e su PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store. Le pagine dedicate per Xbox Series X|S e Nintendo Switch saranno disponibili prossimamente.

Con questo remake, Vertigo Games punta a riportare uno dei classici più amati del genere puzzle-horror a una nuova generazione di giocatori, mantenendo intatto il fascino della storia originale ma con una veste tecnica completamente rinnovata.