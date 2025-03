Uno dei nuovi giochi di CD Projekt Red sarà su mobile, è ufficiale

Il mondo dei videogiochi dove si fanno i veri soldi è quello mobile, e CD Projekt Red collaborerà con Scopely per l'adattamento di una sua IP dedicato proprio a questo mercato.

Non è la prima volta che un videogioco dell'azienda arriva su mobile. Forse ve lo siete dimenticato, ma anni fa è stato lanciato The Witcher: Monster Slayer, che voleva seguire il grande successo di Pokémon GO con un videogioco in realtà aumentata che, però, non era un granché.

CD Projekt Red ha annunciato durante la sua ultima conference call sugli utili una partnership con il colosso del mobile gaming Scopely (tramite VGC).

I dettagli sull'accordo rimangono ancora avvolti nel mistero, ma non è la prima volta che CD Projekt Red parla della volontà di investire in maniera importante su mobile.

Nel marzo del 2024, il CEO Michał Nowakowski aveva parlato proprio della volontà di CD Projekt Red di buttarsi ancora su questo mercato, dichiarando:

«La risposta è piuttosto semplice qui. La risposta è sì, stiamo considerando una mossa del genere. In effetti, stavamo perseguendo, attraverso conversazioni, opportunità del genere. Non abbiamo ancora nulla da annunciare, ma quando sarà il momento, lo faremo.»

E ora è arrivato qualcosa da annunciare, evidentemente.

Scopely è il colosso del mercato mobile che di recente ha annunciato l'acquisizione di Niantic, autori del fenomenale Pokémon GO. Un'operazione valutata intorno ai $3,5 miliardi che prevede anche l'acquisizione di miniere d'oro come Monopoly GO, ma anche Monster Hunter Now e Pikmin Bloom.

Quindi, qualunque sia l'IP che CD Projekt Red vorrà trasportare su mobile, è evidente che si tratterà di un progetto importante e non un qualcosa da mettere in secondo piano.

Tutto questo mentre l'azienda polacca sta lavorando a tante altre cose. Tra cui Project Hadar, la nuova IP che forse potrebbe essere collegata proprio all'accordo con Scopely.