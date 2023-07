Un'esclusiva Xbox di 16 anni fa è tornata in vita

Un gioco esclusivo per console Xbox 360 è tornato dalla tomba, 16 anni dopo il suo rilascio iniziale, nel lontano 2007.

Uno dei punti di forza del possedere una Xbox Series X o una Xbox Series S (che trovate su Amazon) è il solido supporto alla retrocompatibilità che consente ai possessori piattaforme new-gen di giocare non solo ai giochi per Xbox One, ma anche a quelli per Xbox 360 e persino ad alcuni giochi originali per Xbox.

Questo ha permesso di recente ad alcuni capitoli del franchise di Call of Duty di tornare in auge, con somma gioia dei nostalgici.

Ora, come riportato anche da ComicBook, i possessori di una delle due console possono ora giocare nuovamente a un piccolo gioiello per Xbox 360 chiamato Shadowrun, dopo che Microsoft ha ripristinato i server di matchmaking per il gioco.

I server dell'esclusiva per Xbox 360 non sono mai stati messi formalmente offline, ma il titolo è diventato ingiocabile a causa di un problema agli stessi.

Nonostante Microsoft non abbia rilasciato una comunicazione ufficiale, i server sono stati chiaramente messi a nuovo e, secondo i giocatori, la situazione appare migliore rispetto a 16 anni fa.

Su ResetEra è stato messo in evidenza un server Discord che conta oltre 2.000 membri, con l'obiettivo di far rivivere l'esclusiva Xbox 360. E finora sembra funzionare.

Per partecipare all'azione, è possibile acquistare il gioco sul Microsoft Store al prezzo di 14,99 dollari o unirsi al suddetto server Discord, che a quanto pare dispone di codici di accesso per il gioco.

Se non ne avete mai sentito parlare, Shadowrun è uno sparatutto in prima persona pubblicato nel 2007 dallo sviluppatore FASA Interactive e dall'editore Microsoft Game Studios, ora noto come Xbox Game Studios.

Ispirato all'omonima serie di giochi di ruolo e a Counter-Strike, il titolo non ha un grande successo, ottenendo solo un 67 su Metacritic quando è uscito su Xbox 360 e PC. Nel corso degli anni, però, è diventato una sorta di classico di culto, come dimostrano le persone che ci giocano ancora oggi, nel 2023.

Restando in tema, uno studio della Video Game History Foundation svela che l'87% dei giochi usciti prima del 2010 non è più in stampa. Ma dove va un medium senza storia? Lo abbiamo spiegato nel nostro speciale.