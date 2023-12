Uncharted 5, un nuovo indizio punta al ritorno grazie a Bend Studio

Naughty Dog ha reso noto di aver chiuso definitivamente le porte alla saga di Uncharted, sebbene da tempo si parla di un nuovo capitolo ad opera di Bend Studio, autori di Days Gone.

Dopo il successo del secondo capitolo di The Last of Us lo sviluppatore americano ha confermato di non voler continuare le avventure di Nathan Drake.

Naughty Dog ha infatti «voltato pagina» nei confronti della saga di Uncharted, nonostante la serie potrebbe comunque fare il suo ritorno.

Ora, mentre i fan si dilettano in petizioni tanto vincenti sulla carta quanto fallimentari nei numeri, è emerso ora un nuovo indizio da uno sviluppatore.

Come riportato anche da ComicBook, un profilo LinkedIn di uno sviluppatore PlayStation potrebbe suggerire che il lavoro su un nuovo Uncharted per PS5 è in corso da circa due anni.

Le speculazioni sono frutto della pagina di Adam Lawon, che cita un progetto non annunciato in lavorazione da diverso tempo. Per chi non lo sapesse, Lawson è un senior animator presso Bend Studio.

Inoltre, Lawon suggerisce che il progetto sia una collaborazione tra lo sviluppatore tradizionale della serie di Uncharted, ossia Naughty Dog, e Bend Studio, che in passato ha lavorato allo spin-off Uncharted: Golden Abyss.

In poche parole, quindi, nulla esclude che Lawon possa davvero fare riferimento a un progetto realizzato in tandem con gli sviluppatori di The Last of Us.

Purtroppo, al momento, mancano ovviamente le conferme del caso, sebbene sono in molti a pensare che il franchise sia in fase di reboot.

Restando in tema, l’ultima iterazione della serie – ovvero Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri – è meglio su PC o console? Per quanto ci riguarda abbiamo una risposta ormai da diverso tempo.

Infine, ricordiamo che diversi mesi fa una pubblicità legata a PS5 avrebbe in qualche modo anticipato il presunto Uncharted 5, con tanto di nuova protagonista.