Una storica serie Nintendo potrebbe non tornare mai più: colpa degli stereotipi

Una delle IP storiche e ancora oggi particolarmente amate dai fan Nintendo è sicuramente Punch-Out, la serie che ci portava a diventare campioni del pugilato con il suo improbabile e piccolo protagonista.

Dopo il suo esordio su NES — in cui era presente perfino Mike Tyson, nella versione originale del gioco — ha ricevuto un sequel e alcuni spin-off, per poi fare il suo ritorno in un capitolo per Wii sviluppato da Next Level Games.

Da allora la casa di Kyoto ha continuato a citare la serie in svariati modi, non solo con l'introduzione di Little Mac come personaggio giocabile in Super Smash Bros. Ultimate (che trovate su Amazon) e nel suo predecessore, ma anche aggiungendo i suoi giochi classici su Nintendo Switch Online.

Tuttavia non si è più avuta alcuna notizia sul possibile ritorno di Little Mac in un nuovo videogioco da protagonista assoluto e, stando alle ultime indiscrezioni, pare che ciò non avverrà tanto presto — per non dire che sia praticamente impossibile.

ComicBook segnala infatti un commento del reporter Imran Khan sul forum ResetEra, che svela di essere venuto a conoscenza di un retroscena direttamente da uno degli sviluppatori del capitolo Wii.

Secondo il suo racconto, il motivo per cui non abbiamo più visto nuovi capitoli di Punch-Out sarebbe legato a personaggi troppo stereotipati: pare infatti che ci siano state molte più polemiche del previsto riguardanti il modo in cui sono stati rappresentati i diversi pugili avversari.

L'intero team aveva però cercato di assicurarsi di ridisegnare accuratamente i personaggi proprio per evitare che Nintendo potesse essere travolta dalle polemiche: dopo aver capito di non esserci comunque riusciti, avrebbero deciso di abbandonare totalmente la serie e dedicarsi a nuovi progetti, come il ritorno di Luigi's Mansion.

Si tratta effettivamente di una situazione spinosa: non c'è alcun dubbio che i personaggi presenti nella serie di Punch-Out rappresentino stereotipi che oggi sarebbero ancora più controversi, ma allo stesso tempo fanno parte della storia della serie e, di conseguenza, sarebbe difficile tagliarli del tutto solo per portare avanti l'IP.

A quel punto, Nintendo e Next Level Games avrebbero deciso di comune accordo di rinunciare a riportare in vita la serie, anche considerando che altri franchise — come il già citato Luigi's Mansion — presentano prospettive di vendita molto più elevate.

Il reporter ha comunque anticipato che questa potrebbe essere semplicemente la prospettiva di quello specifico sviluppatore e che non rappresenta necessariamente la realtà dei fatti, motivo per il quale vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

In ogni caso, se queste indiscrezioni fossero confermate, sarebbe il caso di mettere una pietra tombale sopra ogni possibile speranza di rivedere Punch-Out in azione. A meno che non ne venga totalmente rivoluzionato il cast, con buona probabilità.