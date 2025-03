Una misteriosa edizione fisica in arrivo da Naughty Dog?

Un'ombra di mistero si stende sul futuro della serie The Last of Us. Mentre i fan attendono con impazienza notizie sul prossimo capitolo della saga, una serie di indizi suggerisce che Sony e Naughty Dog potrebbero presto sorprendere il pubblico con un'edizione speciale fisica per PlayStation 5.

Le informazioni, seppur frammentarie, delineano un quadro interessante per gli appassionati della serie post-apocalittica che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo (e che trovate su Amazon).

Le speculazioni riguardo questa nuova edizione si intensificano proprio mentre la comunità si prepara all'arrivo della seconda stagione della serie HBO ispirata al videogioco, la cui messa in onda è prevista per il 14 aprile.

Sony sembra intenzionata a capitalizzare questo momento di rinnovato interesse per il franchise con diverse iniziative commerciali mirate, tra cui una DualSense in edizione limitata che debutterà il 10 aprile e il tanto atteso porting per PC di The Last of Us Part II Remastered, in uscita il 3 aprile.

Secondo le informazioni raccolte, questa nuova edizione speciale sarebbe già in fase avanzata di preparazione, con un lancio previsto entro i prossimi due mesi. Il prezzo è già stato fissato: 109,99 euro per il mercato europeo e 119,99 dollari per quello nordamericano, cifre che suggeriscono un contenuto di valore sostanziale all'interno del pacchetto.

Ciò che rimane avvolto nel mistero è quale titolo della serie sarà oggetto di questa edizione speciale. Le possibilità sono molteplici: potrebbe trattarsi di una versione deluxe del primo capitolo, del recente The Last of Us Part II Remastered, oppure di un bundle comprendente entrambi i giochi con contenuti aggiuntivi esclusivi.

Non si può nemmeno escludere completamente l'ipotesi di un annuncio sorpresa legato a un terzo capitolo della saga, sebbene questa eventualità appaia al momento la meno probabile.

Le fonti suggeriscono che l'annuncio ufficiale di questa edizione speciale, insieme all'apertura delle prenotazioni, potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

La rivelazione di un'edizione speciale fisica per PS5 rappresenterebbe quindi un ulteriore tassello nella strategia complessiva di Sony per mantenere viva l'attenzione sul franchise, soprattutto considerando che il prossimo progetto principale di Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, secondo il giornalista Jason Schreier non vedrà la luce prima del 2027.