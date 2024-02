Una grande esclusiva Switch sarebbe in arrivo su PS5 e Xbox

Potrebbero esserci ottime notizie per i fan che devono ancora recuperare Shin Megami Tensei V, o che vorrebbero giocarlo su piattaforme più potenti: SEGA e Atlus potrebbero aver iniziato a preparare il terreno per un'edizione completa multipiattaforma del gioco di ruolo.

Ricordiamo infatti che attualmente il quinto capitolo della saga JRPG è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch (lo trovate su Amazon), ma nelle ultime ore è spuntata una nuova classificazione, poi velocemente rimossa, che lascia intendere novità importanti in arrivo.

Gematsu segnala infatti che l'ente coreano di classificazione per i videogiochi ha recentemente valutato il misterioso "Shin Megami Tensei V Vengeance", sottotitolo non presente nella release per Nintendo Switch.

Secondo la descrizione presente nell'inserzione, si tratterebbe di un'edizione completa con miglioramenti e contenuti aggiuntivi, probabilmente per adattare al meglio il titolo sulle console di ultima generazione.

Non è stata trovata alcuna traccia delle piattaforme previste, ma occorre ricordare che un datamine aveva già suggerito l'arrivo futuro su PlayStation e PC. Inoltre, il leak di un'immagine promozionale aveva già fatto trapelare il possibile esordio su Xbox.

Shin Megami Tensei V Vengeance potrebbe essere dunque l'attesa versione multipiattaforma di questa premiatissima avventura: non è ovviamente chiaro se questi miglioramenti sarebbero disponibili anche su Nintendo Switch, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali.

Dato che comunque questa classificazione è stata rimossa pochi istanti dopo — presumibilmente perché apparsa online per errore — vi invitiamo come di consueto a prendere il tutto con le dovute precauzioni. Vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine qualora arrivassero conferme o annunci ufficiali dagli sviluppatori.

Se volete scoprire come mai Shin Megami Tensei V è una delle migliori esclusive attualmente disponibili su Switch, non possiamo fare altro che invitarvi a leggere la nostra recensione dedicata.

Restando in tema di JRPG sviluppati da Atlus, cogliamo l'occasione per segnalarvi che Soul Hackers 2 sta lasciando Xbox Game Pass: meglio recuperarlo finché siete ancora in tempo.