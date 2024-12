Una ex esclusiva Wii U gratis su Steam, ma per poco

I giocatori PC hanno l'opportunità di provare gratuitamente Swap Fire su Steam fino al 12 dicembre.

Questo particolare FPS, originariamente esclusivo per la vecchia Nintendo Wii U (console che trovate scontata su Amazon), è stato riportato in vita su Steam dal suo sviluppatore Midnight Status, in una mossa che supporta la preservazione dei videogiochi.

Swap Fire è un FPS diverso dal solito: il suo gameplay ruota attorno a una meccanica innovativa in cui i giocatori scambiano posizione con i loro avversari sparandogli.

Questo concetto è applicato in modalità classiche come King of the Hill e Capture the Flag, oltre a modalità originali. Nonostante le recensioni miste al momento della sua uscita, la possibilità di provarlo gratuitamente potrebbe attrarre molti curiosi.

Non è ancora chiaro se Swap Fire sia gratuito per sempre o semplicemente free-to-play per questo periodo promozionale. A partire dal 12 dicembre, il gioco tornerà al prezzo standard di 9.99 dollari.

Chiunque voglia provare questa esperienza dovrebbe approfittare della promozione cliccando semplicemente qui.

Nonostante le opinioni contrastanti, provare Swap Fire gratuitamente è un’occasione perfetta per scoprire un FPS fuori dagli schemi, specialmente per gli appassionati di giochi multiplayer locali.

Grazie alla funzione Remote Play Together di Steam, è possibile condividere l’esperienza con amici, rendendola ancora più coinvolgente.

Inizialmente lanciato sull’eShop di Wii U, Swap Fire era uno dei tanti giochi rimasti inaccessibili dopo la chiusura dello store da parte di Nintendo. La sua "rinascita" su Steam sottolinea l'importanza della preservazione dei videogiochi, un tema sempre più rilevante per garantire che titoli di nicchia come questo non vadano perduti.

