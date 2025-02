Un nuovo "trucco" di Elden Ring vi permette di volare sopra l'Interregno

I fan di Elden Ring sono riusciti a scoprire un nuovo bizzarro bug che potrebbe rivelarsi particolarmente utile non solo per finire il gioco più in fretta, ma anche per tutti coloro vogliano superare con agilità delle aree impegnative.

Come segnalato da GamesRadar+, durante una competizione dedicata agli speedrunner è stato infatti esibito un glitch che è già stato rinominato "Legasus", che con una specifica build vi permetterà di camminare a mezz'aria e volare sopra ogni ostacolo.

Un glitch che permette di arrivare in pochissimi istanti alle fasi finali di Elden Ring, ma anche di sbloccare nuovi percorsi per accedere alle aree del DLC Shadow of the Erdtree (trovate l'edizione completa su Amazon) e che, in ogni caso, è anche divertente da vedere in azione.

Per poter eseguire questo glitch è necessario essere in grado di interrompere con il giusto tempismo l'animazione dell'evocazione di Torrente, ad esempio toccando un luogo di grazia oppure infliggendo lo status di sonno su voi stessi.

A quel punto dovrete semplicemente evitare di entrare nella classica animazione idle: un trucco che potete eseguire facilmente utilizzando il vostro scudo.

Se riuscirete ad eseguire correttamente il glitch, vi ritroverete presto in grado di camminare in cielo e volare sopra ogni confine dell'Interregno, senza che nessun avversario sia in grado di ostacolarvi.

L'unico vero limite di questo glitch è che richiede un frame rate stabile per poter essere eseguito correttamente, dunque sarebbe necessario garantire un cap agli FPS per poter volare in ogni circostanza.

Inutile sottolineare che la possibilità di volare sopra l'Interregno di Elden Ring potrebbe aprire le porte ad altre scoperte molto interessanti, anche perché pare che l'ultimo aggiornamento non abbia ancora risolto il bug, essendo stato scoperto da poco.

In compenso, segnaliamo che la nuova patch ha reso più facile il soulslike, grazie a diversi buff applicati ad incantesimi e armi.