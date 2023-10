Un gioco gratis per Switch Online sta per "morire"

Gli abbonati a Nintendo Switch Online che non hanno provato l'esclusivo gioco battle royale Pac-Man 99 hanno ancora pochi giorni per farlo.

La console della Grande N ha tanti giochi dalla sua, ma è sempre triste quando qualche titolo saluta tutti.

Bandai Namco ha deciso di staccare definitivamente la spina, visto che la chiusura dei server è prevista per l'8 ottobre prossimo (via GameRant).

Rilasciato come esclusiva per gli abbonati a Nintendo Switch Online, Pac-Man 99 è un interessante tentativo di combinare un classico arcade con il genere battle royale.

Il gioco vede 99 giocatori competere per essere l'ultimo Pac-Man rimasto in piedi. Mentre il modello di gioco principale rimane per lo più lo stesso dell'originale, Pac-Man 99 introduce diverse meccaniche inedite che offrono la possibilità di interferire con le partite degli altri.

Lanciato nel 2021, il gioco ha ricevuto recensioni per lo più positive, anche se alcuni hanno criticato il modo in cui ha bloccato il matchmaking privato dietro il DLC.

Bandai Namco ha deciso di "uccidere" Pac-Man 99 in modo frammentario per mesi, interrompendo i suoi contenuti scaricabili a marzo e a settembre.

La chiusura definitiva del gioco principale è prevista per le ore 21 di domenica 8 ottobre nel Pacifico e per le 12 di lunedì 9 ottobre nella costa orientale.

I server online del gioco verranno chiusi e il titolo verrà rimosso dal Nintendo Store. I giocatori che possiedono già Pac-Man 99 potranno ancora giocare in modalità offline le modalità Battaglia CPU a giocatore singolo, Attacco a tempo cieco e Attacco a punteggio.

Tuttavia, poiché questi contenuti scaricabili sono stati bloccati all'inizio del mese scorso, non c'è modo per i nuovi giocatori di accedere a queste modalità.

