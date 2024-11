Un cult a soli 1,99 euro su Xbox, ma per poco

Il popolare gioco originale Xbox del 2005, Psychonauts, è attualmente in vendita sul Microsoft Store a soli 1,99 euro fino al 3 dicembre, grazie a uno sconto dell'80% legato al Black Friday e Cyber Monday.

Sviluppato da Double Fine Productions, ora parte di Xbox, Psychonauts è un platform psichedelico che ha venduto milioni di copie al momento del lancio, ottenendo un punteggio di 88 su Metacritic.

Il gioco è ora giocabile su Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X (console che trovate su Amazon) tramite retrocompatibilità.

Come riportato anche da ComicBook, il gioco è ora proposto in offerta per un periodo di tempo davvero molto limitato.

La trama segue le avventure di Razputin, un giovane dotato di poteri psichici che cerca di unirsi ai Psychonauts, un gruppo d'elite di agenti segreti internazionali.

Per farlo, s'infiltra nel loro campo estivo di addestramento, Whispering Rock Psychic Summer Camp.

Un misterioso villain ha rapito gli altri campeggiatori e rubato i loro cervelli. Raz dovrà usare i suoi poteri di telecinesi, levitazione e proiezione mentale per salvare i compagni e impedire che le loro menti cadano nelle mani sbagliate.

Psychonauts si distingue per la sua originalità e umorismo, offrendo un'esperienza unica nel panorama dei platform dell'epoca.

Il gioco esplora temi come la salute mentale e l'introspezione psicologica in modo creativo e accessibile.

Questa offerta (che trovate qui) rappresenta un'occasione imperdibile per riscoprire un classico del gaming a un prezzo irrisorio. È improbabile che il gioco venga offerto a un prezzo più basso per il resto dell'anno.

Nel 2021 è uscito il sequel, Psychonauts 2, a testimonianza del successo e dell'impatto duraturo del titolo originale (qui la nostra recensione classica).

L'acquisto di Psychonauts potrebbe quindi essere un ottimo modo per prepararsi all'esperienza del seguito, per chi suo malgrado non l'avesse ancora giocato.