Un bug di PS5 sta facendo sparire centinaia di giochi digitali

Il tema del digital delivery e dei videogiochi in edizione fisica è sempre caldo, e quando accadono cose come il nuovo bug di PS5 che sta facendo sparire i giochi digitali diventa un vero incendio.

Come riporta Metro, infatti, stanno arrivando molte segnalazioni per cui i giocatori stanno perdendo accesso alle licenze regolarmente acquisite per i giochi digitali su PlayStation Store.

Uno strano bug sta rimuovendo i giochi delle persone su PlayStation 4 e 5 e Vita, e Sony non ha una soluzione.

Non molto tempo fa, PlayStation suscitò l’indignazione dei fan quando dichiarò che avrebbe rimosso i contenuti video di Discovery dalle librerie delle persone, anche se avevano pagato per questo.

PlayStation in seguito ha fatto marcia indietro, ma ora è emerso un problema simile, involontario: un bug casuale che sta cancellando i giochi digitali dalle librerie delle persone.

Sono arrivate molte segnalazioni online, tra cui anche una serie di testimonianze nelle pagine Reddit ufficiali di PlayStation, in cui gli utenti stanno chiedendo alla casa nipponica una soluzione definitiva.

«Negli ultimi mesi si è verificato un bug che ha avuto un impatto su un numero relativamente piccolo di utenti di PlayStation Network, in cui tutte le licenze digitali (inclusi i giochi acquistati e i titoli aggiunti alla propria libreria tramite PlayStation Plus) vengono disaccoppiate dalla cronologia delle transazioni che mostra acquistato quelle cose», spiega l'utente Dsuds nel post pubblicati sui thread ufficiali di PlayStation.

Sembra che il bug cancelli i giochi direttamente dall'account, e inoltre se il bug ha colpito il proprio account non è possibile neanche scaricarli nuovamente perché risultano come non acqquistati.

Di certo questa vicenda non aiuta la reputazione già altalenante del mercato dei videogiochi digitali, che gli utenti già non amano.

