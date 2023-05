Ubisoft, uno dei titoli recenti arriva su console, gratis!

Trackmania arriva gratis su console e anche streaming su Amazon Luna, a partire dal 15 maggio prossimo come annuncia Ubisoft.

Il racing game arcade di Ubisoft, che ha dei bonus speciali che potete trovare su Amazon, sbarca su altre piattaforme dopo il suo esordio su PC.

Del quale vi abbiamo raccontato a suo tempo nella nostra recensione, che potete sempre recuperare ovviamente a questo indirizzo.

Uno di quei progetti che si è salvato dalla grande purga di Ubisoft, che nel tempo ha tagliato le gambe a tantissimi videogiochi in sviluppo.

E che, con una certa sorpresa, ora torna su console e streaming (l'unica piattaforma rimasta) in modalità gratuita.

L'annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali e con un bel trailer di accompagnamento:

«Trackmania combina gameplay facile da imparare e difficile da padroneggiare con una ampia scelta di percorsi, oltre alle stagioni e agli eventi dal vivo», dice Ubisoft con un certo entusiasmo.

A partire dal 15 maggio, quindi, anche i giocatori su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Luna potranno provare il riuscito mix di gare e costruzione proposto da Ubisoft. Niente Nintendo Switch però, che rimane a bocca asciuta anche per la versione gratuita.

Almeno una buona notizia per Ubisoft e per i suoi fan, visto che le altre cose che arrivano di solito dal publisher francofono non sono esattamente bellissime.

Oltre a Trackmania però stanno arrivando altre notizie per gli altri franchise, come The Division che non verrà abbandonato e che ha già un futuro di fronte a sé.