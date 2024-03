Un big Ubisoft arriva su Steam a sorpresa

The Crew Motorfest era l'ultimo titolo che ci aspettavamo di poter riportare nuovamente su queste pagine, ma Ubisoft ha deciso di allargare le piattaforme disponibili e di lancaire il titolo su PC tramite Steam nelle prossime settimane.

Il titolo è uscito lo scorso anno su tutte le piattaforme, ed è stato un progetto di Ubisoft che è finito per l'ennesima volta nel caso del publisher all'interno di un mega leak, che ha svelato in anticipo ore ed ore di gameplay.

The Crew Motorfest è stato il tentativo di Ubisoft di andare a ricreare un'esperienza automobilistica simile a quella di Forza Horizon su piattaforme Xbox. Un tentativo riuscito solo in parte perché, come raccontato nella nostra recensione, «il "festival dei motori" è quindi arrivato e, pur non imponendosi come il migliore del suo genere (andando magari a intaccare l'efficacia di un Forza Horizon), il gioco Ivory Tower è un divertente racing open world su cui passare volentieri un bel po' di ore».

E ora potete passarci delle ore anche tramite Steam, su cui The Crew Motorfest verrà lanciato dal 18 aprile 2024.

Non c'è stato nessun annuncio ufficiale di Ubisoft, almeno per ora, ma la pagina Steam è semplicemente comparsa ad un certo punto mostrando la data di uscita, come potete vedere a questo indirizzo.

La speranza è che The Crew Motorfest possa trovare un nuovo pubblico e magari riaccendere l'interesse di alcuni videogiocatori, così da generare nuovi guadagni e, in generale, tornare a far parlare di sé dopo un lungo silenzio.

Nel frattempo Ubisoft guarda avanti, anche troppo. Alla recente GDC l'azienda ha infatti mostrato il primo prototipo di videogioco creato con le intelligenze artificiali: ecco di cosa si tratta e come funziona il prototipo.

Ovviamente The Crew Motorfest è disponibile da tempo su console. Lo potete trovare su Amazon, al miglior prezzo.