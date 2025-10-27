Avatar di Tyrael87 9
0
Mamma mia che ricordi la demo del primo, col tema di Eiji.

Ma perchè anche la fonte originale riporta "trilogia"? Erano almeno quattro solo su PS1.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
0
Mamma mia che ricordi la demo del primo, col tema di Eiji. Ma perchè anche la fonte originale riporta "trilogia"? Erano almeno quattro solo su PS1.
Ci ho pensato anche io. Probabilmente il 4 non è nel pacchetto.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.