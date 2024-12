UFL è disponibile gratis da oggi: ecco l'orario di sblocco

Dopo una lunga attesa, il nuovo free-to-play calcistico UFL sarà ufficialmente disponibile per tutti a partire da oggi: una nuova alternativa gratuita per i fan alla ricerca di un'esperienza diversa dai "soliti" eFootball e EA Sports FC.

L'ambizioso titolo di Strikerz Inc. è stato disponibile con l'accesso anticipato per gli utenti che hanno acquistato gli appositi Starter Pack, ma da oggi 5 dicembre sarà ufficialmente possibile scaricarlo senza costi aggiuntivi su PS5 e Xbox Series X|S.

Ricordiamo che trattandosi di un free-to-play sarete in grado di giocarlo senza dover spendere neanche un centesimo, anche se ovviamente saranno disponibili microtransazioni per disporre di alcuni vantaggi aggiuntivi (trovate gift card per gli acquisti online su Amazon).

Per gli utenti Xbox Series X|S non è più necessario attendere, dato che UFL è già disponibile gratis per il download alla seguente pagina ufficiale: gli sviluppatori hanno già confermato che è possibile giocare da adesso.

Il discorso purtroppo cambia per gli utenti PS5 e PS5 Pro, che dovranno invece pazientare ancora per qualche ora: la versione PlayStation sarà disponibile nel corso di questo pomeriggio, ma non è ancora possibile riuscire a giocare insieme agli utenti Xbox.

Non è chiaro il motivo di questa differenza di orari, ma Strikerz Inc. ha confermato sui social che UFL sarà disponibile sul territorio italiano a partire dalle 17.00 odierne.

Gli utenti PS5 potranno dunque unirsi ai giocatori Xbox solo in seguito, ma non appena arriverà l'orario di sblocco sarà possibile cercare e scaricare UFL tramite il PlayStation Store.

Di conseguenza, non dovrete più temere alcun rinvio del titolo calcistico finanziato da Cristiano Ronaldo: non possiamo fare altro che invitarvi a tenere d'occhio i vostri orologi e augurarvi buon divertimento!

Il nostro Marino Puntorieri ha avuto la possibilità di provarlo per voi durante la beta, spiegandovi che nonostante un gameplay ancora acerbo c'erano diversi aspetti interessanti da prendere in considerazione.

Speriamo insomma che durante questi mesi di lavoro Strikerz Inc. sia effettivamente riuscita a limarne i difetti per realizzare un rivale credibile per i pricnipali competitor.