Ubisoft svela tutti i DLC gratis di Prince of Persia

Prince of Persia: The Lost Crown si è rivelato un titolo davvero ottimo e, per chi lo ha amato e per chi cercava un motivo per scoprirlo per la prima volta, Ubisoft ha svelato la roadmap dei DLC gratuiti che arriveranno.

L'ultimo titolo di Ubisoft, che potete recuperare su Amazon in ogni versione, ha saputo rivitalizzare il franchise di Prince of Persia con una formula da metroidvania che ha colpito nel segno sia i giocatori che la critica.

I contenuti gratis erano già stati annunciati qualche tempo fa, ma oggi il team di sviluppo è entrato nel dettaglio mostrando la roadmap in un post sui social media:

Tutti i nuovi contenuti in arrivo nel gioco verranno pubblicati nel corso dell'anno, a partire dalle nuove modalità Speedrun e Permadeath questo mese, precisamente dal 20 marzo, oltre ai nuovi abiti per Sargon.

In primavera, verrà pubblicata una modalità Boss Rush insieme ad altri abiti per Sargon, mentre in estate l'aggiornamento Divine Trials porterà nuove sfide di combattimento, platform ed enigmi, oltre a nuovi amuleti, abiti e altro ancora.

Tutti i contenuti mostrati finora saranno gratuiti, ma una delle aggiunte a Prince of Persia: The Lost Crown sarà a pagamento. Ubisoft non ha ancora definito i dettagli, ma il primo e unico DLC a pagamento arriverà nel corso dell'anno.

Questa potrebbe, e dovrebbe secondo noi, essere l'occasione per recuperare questo piccolo gioiello e scoprire tutti i suoi segreti.

Nella nostra recensione, per esempio, vi avevamo detto che «Prince of Persia: The Lost Crown ha spazzato via ogni nostro dubbio dopo il reveal iniziale, dimostrandosi un metroidvania ben costruito, divertente e con ottime idee.»

Ubisoft ha per altro svelato che l'ultimo Prince of Persia è stato ispirato anche da Dragon Ball, nell'ondata di cordoglio che è partita dopo la scomparsa di Akira Toriyama.