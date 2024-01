Ubisoft attacca i giochi fisici: «questo è il cambiamento che deve avvenire»

Ubisoft ha rinnovato la sua offerta di abbonamento e ha introdotto un nuovo servizio per i giocatori di PC, non risparmiando una frecciatina al mercato retail.

L'offerta di abbonamento principale di Ubisoft è stata ribattezzata Ubisoft+ Premium. Questo servizio è quello che offre tutte le nuove uscite, come Prince of Persia: The Lost Crown (che trovate anche su Amazon).

«Abbiamo analizzato il comportamento dei consumatori e il modo in cui le persone interagivano con la nostra offerta e abbiamo visto un'opportunità di evoluzione», spiega Philippe Tremblay, direttore degli abbonamenti di Ubisoft (via GamesIndustry.biz).

«Il punto non è costringere gli utenti a seguire una strada o un'altra», spiega. «Offriamo l'acquisto, offriamo l'abbonamento, ed è la preferenza del giocatore che è importante qui. Stiamo vedendo che alcune persone che acquistano scelgono di abbonarsi ora, ma tutto funziona».

E ancora: «I giocatori sono abituati a possedere i loro giochi. Questo è il cambiamento che deve avvenire. Si sono abituati a non possedere la loro collezione di CD o DVD. [...] Si tratta quindi di sentirsi a proprio agio nel non possedere il gioco.»

"Ho ancora vari scatoloni di DVD. Capisco perfettamente il punto di vista dei giocatori. Ma quando le persone abbracceranno questo modello, vedranno che questi giochi esisteranno, il servizio continuerà e sarà possibile accedervi quando si vorrà. Questo è rassicurante.»

Alcuni operatori del settore ritengono che lo streaming e i servizi in abbonamento siano le chiavi per sbloccare nuovi utenti e che in futuro diventeranno modi significativi per i giocatori di accedere ai giochi e pagarli.

Tuttavia, se poi arriva il giorno in cui ahinoi i server di alcuni giochi verranno chiusi per sempre (come accadrà a breve), non sappiamo quanto la cosa sarà conveniente.

E se i giochi fisici hanno una fetta sempre minore di mercato, è anche vero che la preservazione è importantissima. Siamo certi che Ubisoft lo terrà in considerazione.