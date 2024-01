Ubisoft sta per "uccidere" 10 suoi giochi il 25 gennaio

Il 25 gennaio sarà un giorno triste per i fan dei giochi Ubisoft, poiché in quell'occasione verranno chiusi i server di 10 titoli.

Questo, senza contare che a marzo di quest'anno un altro classico Ubisoft verrà "ucciso" per sempre.

Come riportato anche da GameRant, infatti, sta per spegnere definitivamente i server di alcuni suoi big.

Le piattaforme specifiche variano, ma giochi come Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Liberation HD e Assassin's Creed Revelations saranno tutti "spenti" il 25 gennaio.

Poco sotto, trovate anche la lista completa di tutti e dieci i giochi a cui Ubisoft ha deciso di staccare la spina.

Assassin's Creed 2 - Xbox 360

Assassin's Creed Brotherhood - MAC

Assassin's Creed Liberation HD - PlayStation 3, Xbox 360

Assassin's Creed Revelations - PC

Ghost Recon Future Soldier - PC

Heroes of Might and Magic 6 - PC

NCIS - PC

R.U.S.E - PC

Splinter Cell: Conviction - Xbox 360

Trials Evolution - PC

Per alcuni di questi giochi Ubisoft, le funzionalità online non erano comunque una parte fondamentale dell'esperienza, come nel caso di Assassin's Creed 2 per Xbox 360.

In altri casi, la chiusura dei server sarà più dannosa, come nel caso di Ghost Recon Future Soldier, ad esempio, il quale ha diverse modalità multiplayer online che cesseranno di esistere una volta spenti i server.

Un'altra cosa che i fan devono tenere a mente è che questi arresti significheranno anche la fine del collegamento degli account Ubisoft a questi giochi e la richiesta dei premi Ubisoft Connect.

Chiunque sia interessato alle ricompense o a una qualsiasi delle funzionalità online legate a questi giochi deve quindi assicurarsi di metterci mano da ora e fino al prossimo 25 gennaio.

Restando in tema, dopo averlo annunciato, mostrato e fatto giocare in beta, di recente XDefiant è stato rinviato da Ubisoft a data da destinarsi.

Senza contare che sempre la casa transalipina ha di recente chiuso per sempre ogni possibilità di un sequel di Immortals Fenyx Rising.

