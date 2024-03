Ubisoft annuncia un evento speciale per i 20 anni di Far Cry

Non capita molto spesso che un videogioco arrivi a compiere un anniversario importante come i 20 anni di Far Cry, e per questo Ubisoft ha intenzione di celebrare l'occasione con un evento speciale.

Con Far Cry 6 (lo trovate su Amazon) il franchise ha continuato a prosperare negli anni, e in attesa di quello che sarà il futuro della serie è tempo di ripercorrere il suo passato.

Ubisoft ha infatti annunciato una serie di iniziative tramite i social media, con i quali Far Cry sarà al centro delle attenzioni del publisher francofono.

Per i prossimi 10 giorni, i giocatori potranno festeggaire il 20esimo anniversario di Far Cry in vari modi. Prima di tutto con uno sconto fino all'85% su tutti i giochi della serie per tutte le piattaforme, con dei Twitch Drops speciali, ma soprattutto con un livestream celebrativo che andrà in onda il 21 marzo.

Tuttavia non aspettatevi niente annunci speciali, tantomeno novità su Far Cry 7 e su qualsiasi cosa a cui sta lavorando Ubisoft, perché il publisher ha già messo in chiaro quale sarà la natura dell'evento:

Non aspettiamoci quindi delle novità in ambito videoludico, ma più che altro un modo per poter rivivere l'importanza di Far Cry negli anni.

Una cosa che Ubisoft ha contribuito a fare anche con altri prodotti come le serie Netflix, da cui per altro nascerà lo spin-off dello spin-off.

Far Cry forse è anche più importante di quanto pensiamo, perché molti videogiochi hanno preso e prenderanno spunto dalle dinamiche innescate dal franchise. Tra questi c'è il prossimo Call of Duty, che si ispirerà alla serie di Ubisoft in modi ancora non molto chiari, va detto.

Parlando di Ubisoft, uno dei migliori videogiochi degli ultimi tempi si prepara ad essere aggiornato in maniera importante, con una roadmap di contenuti già molto chiara.