Troy Baker stava per rifiutare il ruolo di Indiana Jones

La casa di produzione MachineGames sta per lanciare Indiana Jones e l'Antico Cerchio, un nuovo titolo che promette di ricreare le emozioni e l'avventura della celebre serie cinematografica.

Il nuovo titolo dedicato a Indy (che trovate in preordine su Amazon) promette infatti di essere imperdibile per i fan, e non solo.

Del resto, solo poche settimane fa ho avuto modo di provarlo con mano, raccontandovi che «le ore trascorse a Londra in compagnia di Indiana Jones e l’Antico Cerchio sono state un’esperienza di rara intensità, che conferma il potenziale di un gioco in cui MachineGames e Bethesda sembrano aver messo il cuore e l’anima.»

Il ruolo principale è interpretato dal noto doppiatore Troy Baker, la cui performance sembra catturare l'essenza del personaggio reso famoso da Harrison Ford.

Nonostante la sua vasta esperienza nel campo dei videogiochi, Baker ha rivelato di aver inizialmente rifiutato il ruolo di Indiana Jones perché lo "spaventava".

In un'intervista a GamesRadar+, l'attore ha dichiarato: «In tutta onestà, ero terrorizzato all'idea di non essere all'altezza. Fortunatamente il direttore del doppiaggio Tom Keegan è andato oltre le mie insicurezze e mi ha incoraggiato a fare un provino».

Il processo di selezione per il protagonista è stato lungo e competitivo. «Abbiamo visto oltre 1000 persone per questo ruolo», ha spiegato Baker.

«Non si trattava solo di fare un'imitazione perfetta, ma di trasmettere l'autenticità del personaggio di Indiana Jones.»

Inizialmente, anche Todd Howard, produttore esecutivo del gioco e direttore di Bethesda Game Studios, era scettico sulla scelta di Baker.

L'attore ha raccontato: «La mia parte preferita di questa storia è che quando hanno proposto il mio nome a Todd Howard, lui ha alzato gli occhi al cielo dicendo 'No, non metterò Troy Baker nel mio gioco'».

Nonostante le iniziali perplessità, Baker sembra aver conquistato il team di produzione con la sua interpretazione.

Dopo aver visto delle demo di gameplay e provato il gioco in anteprima, molti osservatori ritengono che la sua performance sia all'altezza delle aspettative, nonostante l'eredità ingombrante di Ford.

L'Antico Cerchio si preannuncia come il videogioco più ambizioso e su larga scala mai realizzato sul famoso esploratore e archeologo.

La sfida per Baker e il team di MachineGames è stata quella di creare un'esperienza autentica che rispettasse lo spirito della serie cinematografica, pur adattandola al medium videoludico.