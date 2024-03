Triangle Strategy 2 è in arrivo? «Lavoriamo duro ogni giorno»

Triangle Strategy sta festeggiando proprio in queste ore il suo secondo anniversario: il gioco di ruolo tattico sviluppato da Square Enix e Artdink venne infatti lanciato sul mercato il 4 marzo 2022.

L'ex esclusiva Switch (che trovate su Amazon), più recentemente arrivata anche su PC, riprende lo stesso stile grafico ammirato in Octopath Traveler, ma proponendo un gameplay molto più vicino a Final Fantasy Tactics.

Advertisement

Un vero e proprio piccolo gioiello imperdibile per i fan del genere, come vi raccontammo nella nostra recensione, e il cui successo potrebbe essere bastato a garantire lo sviluppo del sequel, a giudicare dagli ultimi indizi arrivati dagli sviluppatori.

Il producer Yasuaki Arai ha infatti condiviso un nuovo artwork ufficiale per festeggiare il secondo anniversario di Triangle Strategy, rispondendo poi a chi aspettava notizie per un eventuale sequel con un messaggio che, leggendo tra le righe, potrebbe essere molto interessante (via GoNintendo).

«Mi dispiace che non abbiamo nulla da annunciare quest'anno... ma l'intero team di sviluppo sta lavorando duro ogni giorno».

Arai ha poi concluso il tutto ringraziando i fan per il loro continuo supporto a Triangle Strategy.

Il messaggio sembrerebbe lasciar intendere che effettivamente un "Triangle Strategy 2" potrebbe davvero essere in produzione, anche se allo stato attuale non può essere annunciato: di sicuro il team di sviluppo sta lavorando a qualcosa di importante, altrimenti non ci sarebbe stato motivo di inserire questa nota.

I fan non possono dunque fare altro che incrociare le dita e aspettare, anche se dal messaggio appare chiaro che non dovremmo avere alcuna notizia nel corso del 2024: chissà se il 2025 potrebbe dunque essere l'anno giusto per tornare su queste profonde e divertenti battaglie tattiche.

Nonostante Triangle Strategy sia indubbiamente un nome strambo — come ammesso dagli stessi sviluppatori — la trama e lo stile di gioco hanno conquistato i consensi degli amanti dei giochi di ruolo tattici: motivo per cui non possiamo che essere felici se, effettivamente, dovesse esserne confermato un secondo capitolo. Vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema di giochi HD-2D, nelle scorse ore Octopath Traveler è misteriosamente sparito dai negozi digitali di Nintendo eShop: fortunatamente, la casa di Kyoto ha già chiarito che si tratta di una misura temporanea.