Tra PS5 e PS4 «non c'è grande differenza», per un autore di Death Stranding 2

La nuova generazione videoludica si è rivelata decisamente meno rivoluzionaria rispetto a quanto siamo stati abituati in passato: sono ormai passati oltre 4 anni dal debutto di PS5 e Xbox Series X, ma a parte poche eccezioni non si è davvero vista una rivoluzione da un punto di vista grafico.

Non è infatti un caso che ancora oggi continuino a essere disponibili diverse produzioni cross-gen, compatibili sia su PS4 che su PS5: una situazione che dipende non solo da un'ampia base di utenti che non ha ancora acquistato nuove console, ma anche e soprattutto dal fatto che, in fondo, tanti giochi sono ancora in grado di funzionare con pochi problemi su entrambe le piattaforme.

In un'intervista rilasciata alla rivista Edge (via GamesRadar+), anche Akio Sakamoto, direttore tecnico di Death Stranding 2, ha ammesso che le due console sono effettivamente molto simili tra loro.

Interrogato su cosa sia stato possibile fare con Death Stranding 2 (potete prenotarlo su Amazon) grazie all'esclusività su PS5, Sakamoto ha infatti risposto che, in fondo, non cambia così tanto tra le due macchine:

«Da un punto di vista tecnologico, il miglioramento più ovvio è la riduzione dei tempi di caricamento, ma ad essere onesto non c'è grande differenza tra i due sistemi hardware. Più che altro, su PS5 ci sono modi più efficienti per arrivare a risultati simili».

Il direttore tecnico ammette in ogni caso che PS5 ha permesso agli artisti di avere più libertà per la creazione del mondo, dato che le migliorie tecnologiche permettono di raggiungere lo stesso risultato senza dover ricorrere a "workaround" di alcun tipo.

Le parole di Sakamoto confermano tuttavia quello che è sempre stato il sospetto di molti fan e addetti ai lavori, ovvero che in assenza di ulteriori balzi tecnologici sarà difficile assistere a vere rivoluzioni da un punto di vista grafico e hardware.

Ricordiamo che Death Stranding 2 sarà disponibile dal 26 giugno 2025: un capitolo che sembra migliorare tutto ciò che ha realizzato il suo predecessore. Cosa che, ironicamente, per Kojima potrebbe essere un problema.