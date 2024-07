Tra i 5 giochi che lasciano PlayStation Plus ad agosto ci sono dei big

I servizi in abbonamento, ormai i videogiocatori lo sanno bene, sono sempre in equilibrio tra i videogiochi che sono in arrivo e quelli che non ti sei ancora ricordato di giocare e stanno per essere rimossi.

È un discorso valido anche per PlayStation Plus, che con il tier Extra e con quello Premium permette di accedere a una libreria di videogiochi on demand.

Se è vero che le aggiunte arrivano ogni mese, questo è altrettanto vero anche per le uscite. Così, PlayStation Store ha iniziato a segnalare agli utenti i giochi che stanno per dire addio a PlayStation Plus, dato che saranno rimossi dal catalogo ad agosto 2024.

Vediamo quali sono, consci che ci sono alcuni nomi noti che sicuramente vi suonano.

Giochi che lasciano PlayStation Plus ad agosto 2024

I giochi che lasceranno Plus il prossimo mese sono:

NBA 2K24

Need for Speed: Unbound

Spellforce III Reforced

Destroy All Humans 2: Reprobed

Trials of Mana

Come potete notare, ci sono alcuni nomi di grossi publisher, tra NBA 2K24 e il titolo arcade di EA Need for Speed Unbound.

Il fatto che i giochi saranno rimossi solo all'arrivo di agosto significa che avete ancora qualche settimana per provare a recuperarli – longevità permettendo, certo.

Per farvi un'idea di cosa offra, consultate pure la lista completa dei giochi di PlayStation Plus Extra e la lista completa dei giochi di PlayStation Plus Premium.

Nato come servizio per permettervi di accedere ai servizi online dei giochi – e con pochi giochi mensili inclusi – Plus ha visto dei cambiamenti importanti nell'ultimo paio di anni, introducendo tre diversi livelli di abbonamento. Il primo, Essential, fa quello per cui era nato Plus.

Il secondo, Extra, aggiunge a questi benefit una libreria di giochi on demand, dove non sono incluse release dei PlayStation Studios al day-one. Infine, il tier Premium aggiunge anche la possibilità di giocare in cloud, delle versioni di prova di titoli selezionati e una libreria di classici di PS1, PS2, PSP e PS3.