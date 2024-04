TopSpin 2K25 non avrà un'importante feature al lancio

La serie di simulazioni di tennis di 2K sta per tornare questo mese con TopSpin 2K25 e, dalla rosa di professionisti giocabili, alle modalità e ai campi che offrirà, sembra che sarà un ritorno decisamente completo.

Lasciando da parte giochi come Tennis World Tour 2 (che trovate su Amazon), gli appassionati sono pronti a tornare sul campo da gioco.

Come reso noto in occasione dell'annuncio, TopSpin 2K25 conterrà 15 campi da gioco reali, tra cui le licenze ufficiali di Wimbledon, Roland-Garros, US Open e Australian Open.

Tuttavia, ci saranno alcune eccezioni per le cose che il gioco offrirà al lancio (e non parliamo di tennisti assenti), come ad esempio le partite online in doppio.

Parlando in una recente intervista con Wccftech, il director del gioco Remi Ercolani ha confermato che, al lancio, coloro che desiderano giocare partite in doppio con altri giocatori online non avranno la possibilità di farlo al day-one.

Tuttavia, secondo Ercolani, lo sviluppatore Hangar 13 cercherà di offrire più opzioni ai giocatori con aggiunte e aggiornamenti post-lancio, quindi è pressoché scontato che le partite online in doppio vengano aggiunte in futuro.

«TopSpin 2K25 non supporterà le partite online in doppio al lancio, ma speriamo di offrire più opzioni in futuro», ha detto Ercolani.

«Ogni modalità avrà le sue specificità e caratteristiche uniche per mantenere i giocatori motivati a tornare e giocare quotidianamente, e tutte le modalità classificate avranno classifiche per i fan che vogliono tenere d'occhio la competizione.»

Ma non solo: è stato inoltre confermato che TopSpin 2K25 girerà a 60 FPS durante il gameplay sia nelle modalità offline che online su tutte le piattaforme.

TopSpin 2K25 sarà in ogni caso disponibile dal 26 aprile prossimo su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Restando in ogni caso sul campo da tennis, diversi mesi fa abbiamo testato a fondo Matchpoint: Tennis Championships.