Topolino è di dominio pubblico: arriva il suo primo videogioco horror (ovviamente)

Dal primo gennaio 2024 Topolino è ufficialmente un personaggio che appartiene a tutti: la celebre mascotte di casa Disney è infatti diventata di dominio pubblico, almeno per quanto riguarda la versione che ha esordito nel celebre corto Steamboat Willie.

L'eroe dei celebri cartoni animati è una figura che fin dalla sua nascita ha accompagnato sogni di grandi e piccini, diventando il simbolo di un'azienda che viene spesso paragonata a un impero, ma il cui successo è iniziato anche grazie a Topolino (trovate tanti gadget dedicati su Amazon).

Dopo 95 anni dal suo esordio, la versione originale in bianco e nero di Steamboat Willie ora può essere utilizzata da chiunque lo desideri per i propri progetti senza alcuna limitazione e senza temere le classiche letterine degli avvocati Disney, come vi ha spiegato il nostro sito gemello Cultura Pop.

Di conseguenza, non sorprenderà sicuramente nessuno sapere che la celebre mascotte è già diventata "protagonista" di un nuovo horror cooperativo: come segnalato da GameSpot, Nightmare Forge Games ha annunciato Infestation 88, un nuovo horror cooperativo a episodi giocabile in solitaria o con altri 3 giocatori con «versioni distorte di personaggi classici e leggende metropolitane».

E sì, Topolino è uno di questi personaggi classici, come reso evidente dai primi screenshot, materiali promozionali e dal primo trailer ufficiale:

Del resto, se Winnie the Pooh ha ricevuto un orribile film horror subito dopo esser diventato di dominio pubblico, sapevamo tutti che era solo questione di tempo prima che accadesse lo stesso al celebre eroe dalle grandi orecchie.

L'uscita del gioco è prevista nel 2024, dopo un periodo di accesso anticipato: se l'idea di essere perseguitati da un inquietante Topolino vi affascina, potete trovare tutti i dettagli sul progetto nella pagina ufficiale su Steam.

Difficile immaginare che Disney abbia preso bene questo utilizzo della sua mascotte, ma con il dominio pubblico era inevitabile che prima o poi sarebbe successo. Perlomeno, le versioni più recenti del suo personaggio sono ancora "salve", per il momento.