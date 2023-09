Tony Hawk's Pro Skater 1+2 arriva finalmente su PC, è ufficiale

Tony Hawk's Pro Skater 1+2, il remake dei leggendari titoli di skate, era arrivato su tutte le piattaforme di attuale generazione ma ne mancava ancora una, ovvero il PC.

Il titolo è arrivato addirittura su Nintendo Switch (lo trovate anche in edizione fisica su Amazon) e ora completa finalmente l'uscita su tutte le piattaforme.

È infatti apparsa la pagina Steam del prodotto (la potete vedere qui) in cui è possibile mettere in wishlist Tony Hawk's Pro Skater 1+2, con le prime informazioni e i requisiti minimi e raccomandati.

Il pacchetto include le versioni rimasterizzate di Tony Hawk's Pro Skater e Tony Hawk's Pro Skater 2 in un'unica, epica collezione, ricreata da zero in tutta la gloria dell'alta definizione.

Secondo alcune informazioni il pacchetto dovrebbe arrivare su Steam il 3 ottobre, ma non ci sono ancora delle conferme. Il titolo era uscito in origine nel 2021, con un annuncio quasi casuale che all'epoca colse di sorpresa un po' tutti.

E, se volete giocarli su PC, qui sotto trovate le configurazioni richieste.

Requisiti di sistema minimi:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD FX 6300 / Intel Core i3-4340

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD HD 7950 / Nvidia GTX 660

DirectX: Versione 11

Requisiti di sistema consigliati:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-2500K

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R9 390 / NVIDIA GTX 970

DirectX: Versione 11

Nell'attesa potete recuperare la nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2, in cui vi avevamo detto che «Vicarious Visions è riuscita ancora una volta a restaurare e modernizzare titoli classici ed amati da un’intera generazione di giocatori per fare appassionare nuovi fan al mondo degli skateboard.»

Progetto al quale non seguiranno gli altri titoli della serie, perché Activision li ha cancellati.