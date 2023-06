TMNT Shredder's Revenge, il nuovo DLC sarà un altro tuffo negli anni '80

Il sorprendente TMNT: Shredder's Revenge diventa ancora più completo, pieno di nemici da sconfiggere e momenti nostalgia con Dimension Shellshock, il primo DLC ufficiale.

Il picchiaduro a scorrimento con le tartarughe mutanti più famose della cultura pop è stato una delle grandi sorprese degli ultimi anni, tanto da avere anche una versione fisica che trovate su Amazon.

Un titolo che abbiamo apprezzato molto (lo scoprite nella nostra recensione) e che ha fatto grande scalpore anche grazie all'assist di Xbox Game Pass, inevitabilmente.

E mentre altri videogiochi sulle Tartarughe Ninja non mancano di certo, tra cui uno che somiglia ad Hades ed è già uscito qualche tempo fa, Shredder's Revenge si prepara da accogliere il suo primo DLC.

Che, come potete vedere dal primo trailer che trovate qui sotto, è un altro tuffo negli anni '80:

Dotemu e Tribute Games hanno annunciato ufficialmente Dimension Shellshock, primo DLC di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge che sarà pubblicato nel 2023.

Chi è appassionato di fumetti avrà già avuto un piccolo mancamento, forse, perché tra i personaggi giocabili aggiuntivi ci sarà anche Usagi Yojimbo, protagonista dell'omonimo fumetto cult degli anni '80.

Nel nuovo DLC le tartarughe dovranno sconfiggere Shredder e il suo nuovo piano per conquistare il multiverso e, nel farlo, potranno anche cambiare il loro aspetto.

Oltre ai nuovi personaggi, infatti, Dimension Shellshock darà la possibilità di cambiare i colori delle TMNT con delle configurazioni che ricordano i videogiochi, film e cartoni animati del passato.

In tutto questo ci sarà anche una nuova modalità di gioco, per tornare ancora con più adrenalina all'interno di TMNT: Shredder's Revenge e picchiare i ninja del Clan del Piede.

È sempre un bel periodo, quindi, per i fan delle Tartarughe Ninja, perché tra i prossimi videogiochi in arrivo ci sarà anche The Last Ronin, ispirato ad alcuni fumetti recenti.

