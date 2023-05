TMNT Splintered Fate sembra Hades con le Tartarughe Ninja, ed è già disponibile

Come sarebbe Hades se fosse fatto con le Tartarughe Ninja? Nessuno si è fatto questa domanda, ma TMNT Splintered Fate è comunque la risposta.

Dopo aver goduto della bellezza di Shredder's Revenge, che trovate su Amazon, i fan delle tartarughe più famose del mondo ne avranno di cose da giocare.

Advertisement

Che siano nostalgici oppure no, insomma, perché in quel caso anche le ultime collection dei titoli dedicate alle TMNT sono delle ottime proposte.

E mentre qualche tempo fa è arrivato anche l'annuncio a sorpresa dell'adattamento fumettistico di The Last Ronin, adesso arriva un nuovo titolo roguelike.

Quando diciamo "adesso" intendiamo letteralmente adesso, perché TMNT Splintered Fate è disponibile per il download.

A prima vista il titolo sembra esattamente la crasi tra Hades e un picchiaduro a scorrimento di quelli che le tartarughe hanno visto nella loro carriera.

Giudicate voi stessi:

Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello si recano sui tetti, nelle strade e nelle fogne di New York per trovare il loro sensei Splinter, svelando il mistero dietro chi lo ha rapito in una "narrativa in evoluzione", come la definisce Paramount, in un'avventura co-scritta dal direttore creativo Kevin Michael Johnson e l'autore di fumetti Tom Waltz.

Come in un classico roguelike, in TMNT Splintered Fate le tartarughe guadagneranno potenziamenti casuali ed espanderanno le abilità di combattimento uniche ad ogni tentativo di ricerca di Splinter.

Il tutto con potenziamenti che daranno ai quattro fratelli ninja nuove opzioni di combattimento, con una progressione in evoluzione e ulteriori elementi di randomizzazione: i layout delle stanze cambieranno e i boss avranno vari modificatori per ravvivare battaglie già note.

TMNT Splintered Fate è sviluppato da Super Evil Megacorp, lo studio dietro successi per dispositivi mobili come MOBA Vainglory e lo sparatutto Catalyst Black. Il titolo è ora disponibile tramite Apple Arcade ed è giocabile su computer Apple TV, iOS e Mac.