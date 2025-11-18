CD PROJEKT RED ha annunciato che, a grande richiesta, The Witcher in Concert tornerà per un secondo tour europeo nel 2026, includendo nuove città e paesi. L’evento celebra il decimo anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt con un’esperienza dal vivo immersiva, accompagnata da arrangiamenti speciali della colonna sonora del gioco.

Dopo il successo del tour internazionale in Nord America e del primo giro europeo, il concerto continuerà nel 2026 con tappe in Asia e una seconda serie di spettacoli in Europa. La prevendita dei biglietti per gli iscritti alla newsletter di The Witcher in Concert inizierà il 19 novembre, mentre la vendita generale partirà il 21 novembre.

La performance dal vivo porta in scena l’inconfondibile colonna sonora di The Witcher 3 con musiche arrangiate sotto la supervisione di Marcin Przybyłowicz, co-compositore del gioco, eseguite da un’orchestra composta da 14 elementi, inclusi i membri di Percival Schuttenbach, noti per aver contribuito a tracce iconiche della saga.

Il secondo tour europeo inizierà a Dublino il 21 ottobre 2026 e toccherà oltre 25 città, promettendo la stessa magia e immersività che hanno incantato il pubblico nel 2025.

Principali tappe confermate

Dublino, Irlanda — Vicar Street | 21 e 22 ottobre 2026

Manchester, Inghilterra — O2 Apollo | 24 ottobre 2026

York, Inghilterra — Barbican | 25 ottobre 2026

Glasgow, Scozia — Royal Concert Hall | 26 ottobre 2026

Liverpool, Inghilterra — Philharmonic Hall | 27 ottobre 2026

Wolverhampton, Inghilterra — Civic Hall | 28 ottobre 2026

Londra, Inghilterra — Eventim Apollo | 29 ottobre 2026

Bristol, Inghilterra — Beacon | 30 ottobre 2026

Stoccolma, Svezia — Annexet | 2 novembre 2026

Berlino, Germania — Tempodrom | 4 novembre 2026

Gdańsk, Polonia — Ergo Arena | 5 novembre 2026

Kraków, Polonia — Tauron Arena | 6 novembre 2026

Budapest, Ungheria — MVM Dome | 7 novembre 2026

Praga, Repubblica Ceca — O2 Universum | 8 novembre 2026

Nürnberg, Germania — Kia Arena | 9 novembre 2026

Bratislava, Slovacchia — Incheba Arena | 10 novembre 2026

Vienna, Austria — Stadthalle | 11 novembre 2026

Parigi, Francia — Le Grand Rex | 13 novembre 2026

Gent, Belgio — Capitole | 14 novembre 2026

Eindhoven, Paesi Bassi — Muziekgebouw | 15 novembre 2026

Düsseldorf, Germania — Mitsubishi Electric Halle | 16 novembre 2026

Lione, Francia — Radiant-Bellevue | 18 novembre 2026

Francoforte, Germania — Jahrhunderthalle | 19 novembre 2026

Esch-sur-Alzette, Lussemburgo — Rockhal | 20 novembre 2026

Zurigo, Svizzera — The Hall | 21 novembre 2026

Milano, Italia — Teatro Arcimboli | 22 novembre 2026

Rotterdam, Paesi Bassi — De Doelen | 28 novembre 2026

Groningen, Paesi Bassi — Martiniplaza | 29 novembre 2026

La prevendita esclusiva per gli iscritti alla newsletter sarà attiva dal 19 novembre alle 10:00 CET fino al 20 novembre alle 23:59 CET, seguita dalla vendita generale a partire dal 21 novembre alle 10:00 CET. Ogni tappa offrirà anche merchandising commemorativo unico.

Il tour è realizzato in collaborazione con GEA Live e RoadCo Entertainment, noti produttori di eventi dal vivo in oltre 40 paesi. Tutte le informazioni su biglietti e location sono disponibili tramite i canali ufficiali di The Witcher in Concert.