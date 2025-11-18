CD PROJEKT RED ha annunciato che, a grande richiesta, The Witcher in Concert tornerà per un secondo tour europeo nel 2026, includendo nuove città e paesi. L’evento celebra il decimo anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt con un’esperienza dal vivo immersiva, accompagnata da arrangiamenti speciali della colonna sonora del gioco.
Dopo il successo del tour internazionale in Nord America e del primo giro europeo, il concerto continuerà nel 2026 con tappe in Asia e una seconda serie di spettacoli in Europa. La prevendita dei biglietti per gli iscritti alla newsletter di The Witcher in Concert inizierà il 19 novembre, mentre la vendita generale partirà il 21 novembre.
La performance dal vivo porta in scena l’inconfondibile colonna sonora di The Witcher 3 con musiche arrangiate sotto la supervisione di Marcin Przybyłowicz, co-compositore del gioco, eseguite da un’orchestra composta da 14 elementi, inclusi i membri di Percival Schuttenbach, noti per aver contribuito a tracce iconiche della saga.
Il secondo tour europeo inizierà a Dublino il 21 ottobre 2026 e toccherà oltre 25 città, promettendo la stessa magia e immersività che hanno incantato il pubblico nel 2025.
Principali tappe confermate
- Dublino, Irlanda — Vicar Street | 21 e 22 ottobre 2026
- Manchester, Inghilterra — O2 Apollo | 24 ottobre 2026
- York, Inghilterra — Barbican | 25 ottobre 2026
- Glasgow, Scozia — Royal Concert Hall | 26 ottobre 2026
- Liverpool, Inghilterra — Philharmonic Hall | 27 ottobre 2026
- Wolverhampton, Inghilterra — Civic Hall | 28 ottobre 2026
- Londra, Inghilterra — Eventim Apollo | 29 ottobre 2026
- Bristol, Inghilterra — Beacon | 30 ottobre 2026
- Stoccolma, Svezia — Annexet | 2 novembre 2026
- Berlino, Germania — Tempodrom | 4 novembre 2026
- Gdańsk, Polonia — Ergo Arena | 5 novembre 2026
- Kraków, Polonia — Tauron Arena | 6 novembre 2026
- Budapest, Ungheria — MVM Dome | 7 novembre 2026
- Praga, Repubblica Ceca — O2 Universum | 8 novembre 2026
- Nürnberg, Germania — Kia Arena | 9 novembre 2026
- Bratislava, Slovacchia — Incheba Arena | 10 novembre 2026
- Vienna, Austria — Stadthalle | 11 novembre 2026
- Parigi, Francia — Le Grand Rex | 13 novembre 2026
- Gent, Belgio — Capitole | 14 novembre 2026
- Eindhoven, Paesi Bassi — Muziekgebouw | 15 novembre 2026
- Düsseldorf, Germania — Mitsubishi Electric Halle | 16 novembre 2026
- Lione, Francia — Radiant-Bellevue | 18 novembre 2026
- Francoforte, Germania — Jahrhunderthalle | 19 novembre 2026
- Esch-sur-Alzette, Lussemburgo — Rockhal | 20 novembre 2026
- Zurigo, Svizzera — The Hall | 21 novembre 2026
- Milano, Italia — Teatro Arcimboli | 22 novembre 2026
- Rotterdam, Paesi Bassi — De Doelen | 28 novembre 2026
- Groningen, Paesi Bassi — Martiniplaza | 29 novembre 2026
La prevendita esclusiva per gli iscritti alla newsletter sarà attiva dal 19 novembre alle 10:00 CET fino al 20 novembre alle 23:59 CET, seguita dalla vendita generale a partire dal 21 novembre alle 10:00 CET. Ogni tappa offrirà anche merchandising commemorativo unico.
Il tour è realizzato in collaborazione con GEA Live e RoadCo Entertainment, noti produttori di eventi dal vivo in oltre 40 paesi. Tutte le informazioni su biglietti e location sono disponibili tramite i canali ufficiali di The Witcher in Concert.