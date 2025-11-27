I fan della saga di Geralt di Rivia dovranno attendere ancora prima di vedere nuovi contenuti di The Witcher 4. CD Projekt RED ha infatti confermato che il quarto capitolo della leggendaria serie non avrà alcuna presenza ai The Game Awards 2025, nonostante la nomination nella categoria Most Anticipated Game.

Una doccia fredda per la community, che sperava di vedere almeno un teaser durante la notte degli Oscar videoludici, ma che riflette l'approccio più cauto dello studio polacco dopo le turbolenze vissute con il lancio di Cyberpunk 2077.

Attraverso un messaggio pubblicato su X, il co-CEO di CD Projekt Michał Nowakowski ha ringraziato i fan per il supporto dimostrato con le votazioni, ma ha voluto subito chiarire la situazione: "Non porteremo nessun nuovo contenuto ai TGA quest'anno, ma siamo come sempre entusiasti di guardare lo show e celebrare questa fantastica serata dell'industria insieme a tutti voi".

Una dichiarazione che ha il sapore di una gestione delle aspettative molto più oculata rispetto al passato, quando l'hype fuori controllo ha contribuito a creare aspettative irrealistiche.

Lo sviluppo del titolo procede comunque a pieno ritmo. Lo studio ha ribadito più volte che The Witcher 4 si trova nella fase di produzione full-scale, ma ha già escluso categoricamente una finestra di lancio per il 2026.

Durante una sessione di domande e risposte successiva alla pubblicazione dei risultati finanziari recenti, Nowakowski ha precisato che non ci sono dettagli specifici da condividere riguardo alla data di uscita target: "L'unica cosa che possiamo commentare è che non lanceremo nel 2026, e tipicamente non entriamo nei dettagli tecnici o di design".

Il co-CEO ha inoltre sottolineato che non c'è "nulla di straordinario" in corso con lo sviluppo, descrivendo il processo come una produzione standard che procede secondo i piani interni del team.

Una posizione che sembra voler rassicurare investitori e fan sul fatto che, questa volta, non ci saranno sorprese negative o sviluppi travagliati come quelli che hanno caratterizzato il percorso del loro precedente grande progetto.

L'unico materiale mostrato finora risale a giugno scorso, quando CD Projekt ha presentato una tech demo realizzata in collaborazione con Epic Games utilizzando Unreal Engine 5.

Il filmato, pensato per rappresentare la qualità visiva che il gioco raggiungerà su PlayStation 5 base, ha suscitato inizialmente confusione nella community. Molti giocatori avevano infatti scambiato la demo tecnica per il primo vero sguardo al gameplay, costringendo lo studio a pubblicare una precisazione ufficiale.

L'assenza dai The Game Awards segna un cambio di strategia comunicativa significativo per CD Projekt RED. Mentre in passato lo studio tendeva a mantenere alta l'attenzione mediatica con annunci e trailer distribuiti durante i grandi eventi dell'industria, ora sembra preferire un approccio più misurato, rivelando contenuti solo quando il prodotto ha raggiunto uno stadio di sviluppo sufficientemente maturo.

Una scelta che riflette probabilmente le lezioni apprese dalla gestione comunicativa problematica di Cyberpunk 2077, dove l'hype eccessivo e le promesse premature hanno creato aspettative impossibili da soddisfare al lancio.