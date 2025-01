The Witcher 3 si "sporca" con Sekiro, grazie ai fan

I fan di The Witcher 3 saranno felici di sapere che il modder ‘Priler’ ha rilasciato una nuova mod per la versione Next-Gen del gioco.

Questa promette di portare il sistema di parata e contrattacco verso lo stile unico di Sekiro: Shadows Die Twice di FromSoftware (gioco che trovate su Amazon).

Entrando nei dettagli, come riportato anche da DSO Gaming questa mod riduce la finestra temporale per il contrattacco da 0,4 a 0,3 secondi, richiedendo maggiore precisione nei tempi.

Inoltre, rivoluziona il sistema di parata e deviazione delle frecce: ora non è più necessario possedere una specifica abilità per farlo.

Tuttavia, parare o deviare le frecce consumerà stamina, aggiungendo una dimensione strategica al combattimento.

Un’altra modifica interessante riguarda un bug che permetteva di eseguire contrattacchi durante le schivate, ora completamente eliminato.

Per completare l’esperienza, i contrattacchi riprodurranno sempre un suono di blocco, permettendoti di capire immediatamente se hai avuto successo.

Come ulteriore tocco, sarà possibile parare tutti i colpi corpo a corpo degli umani, incluse le pesanti.

Questa mod - che trovate gratis qui - punta a rendere il sistema di combattimento più impegnativo e appagante, avvicinandolo alle dinamiche di Sekiro.

Se siete tra quelli che amano mettere alla prova le proprie abilità con un gameplay più "rigido", questa è un’aggiunta imperdibile per la vostra esperienza in The Witcher 3.

Dal canto mio, è davvero straordinario come una community di modder possa continuare a reinventare e migliorare un capolavoro come The Witcher 3.

L’idea di fondere il sistema di combattimento di Geralt con l’impeccabile precisione richiesta da Sekiro non solo è intrigante, ma dimostra ancora una volta quanto i fan abbiano uno spazio di infinita creatività.

Del resto, non è neanche la prima volta che accade una cosa del genere, visto che alcuni mesi fa vi ho segnalato "Soulslike Combat", ossia una mod di The Witcher 3 che, come avete capito da soli, aggiunge al gioco uno stile di combattimento più simile a quello dei giochi From.