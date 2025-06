Nel 2025 The Witcher 3: Wild Hunt ha festeggiato il suo decimo anniversario, e CD Projekt RED ha celebrato l’occasione con alcune novità importanti: supporto ufficiale alle mod anche su console PS5 e Xbox Series, e la promessa dell’arrivo del modding cross-platform entro la fine dell’anno.

Tuttavia, secondo nuovi rumor, ci sarebbe un’altra grande sorpresa in arrivo per i fan dello Strigo: un terzo DLC per The Witcher 3 (gioco che trovate su Amazon), in arrivo nel 2026.

A riportarlo sono stati i podcaster polacchi Rock e Boris, che hanno condiviso alcune informazioni raccolte da fonti ritenute attendibili. Stando a quanto dichiarato, il misterioso progetto in lavorazione presso Fool’s Theory, studio fondato da ex sviluppatori di The Witcher 3, sarebbe proprio una nuova espansione narrativa per il capolavoro di CD Projekt RED.

Il team di Fool’s Theory, ricordiamo, include Kuba Rokosz, uno dei principali quest designer del gioco originale. Questo rende il rumor decisamente credibile, sebbene manca ancora una conferma ufficiale da parte di CDPR.

Il DLC, sempre secondo le fonti, arriverebbe dopo il rilascio del supporto alle mod su console, e prima dell’uscita di The Witcher 4 e del remake del primo capitolo.

Non è chiaro se l’espansione sarà gratuita o a pagamento, né quanto sarà ampia. Alcuni ipotizzano che non raggiungerà le dimensioni epiche di Hearts of Stone o Blood & Wine, considerando che CD Projekt RED è attualmente impegnata a pieno regime su The Witcher 4.

Tuttavia, anche un contenuto più "contenuto" (scusate la ripetizione), ma ben scritto e ben integrato nell’universo narrativo di Geralt, potrebbe bastare per accendere l’entusiasmo dei fan.

Per ora, dunque, si tratta solo di un rumor, ma è difficile non essere incuriositi: dopo dieci anni, The Witcher 3 continua a vivere, e forse non ha ancora detto la sua ultima parola. Staremo a vedere.