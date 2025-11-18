Le voci che circolano nelle community dedicate a The Sims stanno diventando sempre più insistenti: secondo diversi insider, Electronic Arts e Maxis starebbero lavorando a una versione completamente rinnovata del gioco base di The Sims 4, pensata per integrarsi con la nuova piattaforma modulare Project Rene.

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che sembrano rafforzare questa indiscrezione. Due utenti con un passato affidabile in fatto di leak hanno anticipato che il remaster introdurrà finalmente gli “open neighborhoods”, eliminando l’odioso caricamento tra i lotti all’interno dello stesso quartiere, una delle critiche che accompagnano il gioco sin dal suo reveal all’E3 2014.

Come se non bastasse, un altro insider, @lunar_britney, ha suggerito che il nuovo gioco base includerà le Stagioni dell’omonima espansione e il sistema di Memorie / Traguardi tratto da Growing Together. In pratica, un The Sims 4 ripensato alla radice, con alcuni dei contenuti più importanti finalmente integrati nella base gratuita.

Secondo l’insider, questa scelta risponderebbe a una questione strategica: per i nuovi giocatori, The Sims 4 base è gratis, ma qualsiasi contenuto significativo richiede acquisti aggiuntivi. Il remaster sarebbe pensato per offrire un’esperienza più completa fin dall’inizio, con un focus maggiore sulla simulazione al di fuori del nucleo familiare.

Il recente playtest “Life Together” di Project Rene ha alimentato ulteriormente le speculazioni. Secondo l’insider @thesimmerdan, Project Rene non sarebbe semplicemente un gioco multiplayer o un esperimento parallelo, ma una vera e propria piattaforma capace di ospitare più titoli della serie, incluso un rinnovato The Sims 4.

L’insider riferisce che Maxis starebbe sviluppando un nuovo gioco base capace di sostituire completamente l’attuale, qualcosa di simile a un The Sims 4 HD con grafica rivista, illuminazione migliorata e un motore più moderno ereditato proprio da Project Rene. Una sorta di mega–update che, a un certo punto, sarebbe risultato troppo grande per essere implementato nell’attuale versione del gioco, rendendo necessario creare un titolo separato.

Per ora, comunque, si tratta solo di rumor. È consigliabile prendere tutto con cautela finché EA e Maxis non offriranno un quadro ufficiale. Ma le conversazioni si stanno intensificando, i leak si moltiplicano e i pezzi del puzzle cominciano a combaciare.