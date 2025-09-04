La squadra di The Sims ha annunciato ufficialmente The Sims 4 All’Avventura Expansion Pack, nuova espansione per il celebre life simulator di Electronic Arts e Maxis, che sarà disponibile dal 2 ottobre 2025 su PC (tramite EA app, Epic Games Store e Steam) e su console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Il nuovo pacchetto promette di arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco offrendo ai Sims la possibilità di rompere la routine quotidiana e di lanciarsi in attività più dinamiche e creative. L’obiettivo degli sviluppatori è quello di ampliare il ventaglio di opzioni a disposizione dei giocatori, spingendoli a esplorare nuove passioni e a vivere momenti memorabili anche lontano dalle mura domestiche.

Con All’Avventura i Sims potranno dedicarsi a nuovi hobby, organizzare gite fuori porta e ritrovi personalizzati con amici e conoscenti.

Tra le nuove attività confermate figurano il tiro con l’arco e il papercraft, che permetteranno di sviluppare nuove abilità e di esprimere la creatività in modi mai visti prima nel gioco. Non mancheranno poi i centri fitness personalizzabili, in cui i Sims potranno mantenersi in forma o rilassarsi con sessioni di benessere.

Il nuovo Expansion Pack punta a esaltare il lato più giocoso e immaginativo dei personaggi, offrendo situazioni che variano dalle esperienze condivise con amici immaginari, fino a momenti di puro relax in ambienti pensati per rigenerare corpo e mente.

Ogni angolo dell’espansione sarà pensato per stimolare la voglia di sperimentare e per trasformare anche le giornate più ordinarie in vere e proprie avventure.

Electronic Arts ha inoltre confermato che All’Avventura sarà accompagnato da una colonna sonora originale, concepita per esaltare l’atmosfera vivace e variegata del pacchetto. Maggiori dettagli su musiche e brani inclusi saranno condivisi prossimamente attraverso i canali ufficiali della serie.

Dopo aver introdotto nel corso degli anni numerose espansioni tematiche, da quelle dedicate alla vita universitaria a quelle più incentrate su animali e attività domestiche, The Sims 4 continua a evolversi con contenuti che permettono di plasmare sempre più nel dettaglio la vita dei propri personaggi virtuali.

Con All’Avventura, la saga sembra voler incoraggiare i giocatori a uscire dagli schemi e a mettere alla prova l’inventiva, dando forma a storie sempre nuove.