The Pokémon Company supporta le Hawaii: «i nostri cuori con chi è stato colpito dagli incendi»

The Pokémon Company ha deciso di dare un supporto alle Isole Hawaii, colpite da un tremendo incendio nei giorni scorsi, attraverso una donazione annunciata poche ore fa.

Le isole tanto care all'azienda nipponica, che si è ispirata proprio allo storico arcipelago per creare il mondo di Pokémon Sole e Luna (sbarcato poi anche nel gioco di carte collezionabili che trovate su Amazon), sono state infatti travolte da una vera e propria catastrofe.

Con 93 vittime accertate fino ad ora dal governatore Josh Green (tramite RaiNews), si tratta del bilancio più drammatico in 100 anni negli Stati Uniti.

Il nuovo conteggio sorpassa il bilancio del rogo di Camp del 2018 in California, che uccise 85 persone. Un secolo prima, nel 1918, l'incendio di Cloquet in Minnesota distrusse migliaia di abitazioni e fu una strage enorme: 453 morti.

Mentre The Pokémon Company sta celebrando i Pokémon Worlds a Yokohama, i campionati mondiali relativi a tutte le "discipline" di giochi e videogiochi del franchise, l'azienda ha contestualmente dichiarato la volontà di dare supporto alle Isole Hawaii:

«I nostri cuori sono con tutti coloro che sono stati colpiti dai devastanti incendi delle Hawaii», esordisce The Pokémon Company in un post su X.

Per stare vicini alle vittime e a chi sta prestando soccorso, l'azienda ha immediatamente donato $200mila al Hawaii Wildfire Relief Fund, che si sta occupando di risollevare l'arcipelago dopo questo devastante evento.

Tra i commenti c'è chi ha esortato l'azienda a donare di più visti gli incassi stratosferici che vengono fatti con le creaturine collezionabili. Altri puntano il dito contro un tempismo poco elegante, perché The Pokémon Company ha annunciato nello stesso momento che i Pokémon Worlds del 2024 si terranno a Honolulu, nelle Isole Hawaii.

Al di là delle circostanze, gesti del genere sono sempre apprezzabili perché, alla fine, aiutano persone in difficoltà che hanno bisogno di sostegno. Come accaduto con CD Projekt Red per la guerra in Ucraina, o Bethesda per il Coronavirus, giusto per citare due casi recenti.

Nella speranza che i cittadini delle Hawaii possano tornare presto ad una vita normale, magari anche a giocare ai videogiochi Pokémon come quelli che sono arrivati all'interno di Nintendo Switch Online di recente.