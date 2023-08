The Last of Us, Joel ed Ellie torneranno (ma non in un videogioco)

I fan di The Last of Us sono ancora in attesa di novità sul loro franchise preferito, sebbene al momento un annuncio sembra latitare.

Nonostante il porting PC del gioco Naughty Dog (che trovate su Amazon in versione PS5), non ci sono state novità sostanziali né sul tanto chiacchierato titolo multigiocatore né tantomeno sulla Part III.

Nella nostra recensione del primo capitolo su personal computer vi abbiamo in ogni caso raccontato che «The Last of Us Part I, su PC, è un gioco rotto. Non parliamo delle qualità del titolo stesso – che resteranno sempre quelle di un capolavoro indiscusso – bensì del modo in cui un prodotto di tale portata sia stato convertito su personal computer.»

Ora, dopo che un'edizione rimasterizzata di The Last of Us Part II potrebbe essere in arrivo, stando a un nuovo indizio rilasciato dal compositore del gioco, Gustavo Santaolalla, sembra proprio che i due doppiatori storici del gioco siano saliti a bordo di un nuovo progetto legato alla saga.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, gli attori originali di The Last of Us, Troy Baker e Ashley Johnson, torneranno a interpretare Joel ed Ellie per un parco tematico.

Abbiamo saputo dell'attrazione a tema The Last of Us Halloween Horror Nights a giugno, ma solo ora abbiamo appreso che sia Baker che Johnson hanno doppiato le battute per l'attrazione.

Parlando con SFX Magazine, Lora Sauls di Universal Orlando ha spiegato alcuni dei modi in cui l'attrazione in arrivo rimarrà fedele al materiale di partenza, non ultimo l'inclusione degli interpreti originali.

«Abbiamo potuto utilizzare i doppiatori del videogioco», ha detto Sauls. «Si è scelto di effettuare delle registrazioni con loro e i due hanno registrato nuovamente tutti i dialoghi per la nostra casa stregata. Quindi siamo stati molto, molto entusiasti di lavorare con Troy e Ashley per la registrazione dei dialoghi».

Oltre a far registrare i dialoghi a Baker e Johnson, gli Universal Studios hanno lavorato direttamente con Naughty Dog e Neil Druckmann, che ha diretto entrambi i giochi di The Last of Us, oltre ad essere co-creatore dell'adattamento televisivo.

Sauls ha poi spiegato che Druckmann ha chiesto espressamente di utilizzare una location popolare del primo gioco come ambientazione per la casa infestata.

«Quando abbiamo lavorato con Neil e il suo team, ci hanno detto: 'Possiamo fare leva sulla parte di Pittsburgh del primo videogioco?' E noi abbiamo risposto: 'Certo'. In seguito abbiamo scoperto che la grafica dell'area di Pittsburgh aveva ricevuto molti riconoscimenti online, [e] abbiamo capito perché Neil voleva che puntassimo su Pittsburgh».

I biglietti per l'attrazione sono in vendita da oggi presso gli Universal Studios Hollywood, con l'apertura a partire da venerdì 1 settembre e presso gli Universal Studios Hollywood a partire da giovedì 7 settembre. Il tutto durerà fino al 4 novembre a Orlando e fino al 31 ottobre a Hollywood.

Restando in tema, anche l'adattamento cinematografico di Uncharted, interpretato da Tom Holland e Mark Wahlberg, sta per ricevere un'attrazione in un parco a tema.

Senza dimenticare anche il colossale parco divertimenti di Mario, il Super Nintendo World, il quale ha raddoppiato: nel 2023 ha aperto i battenti un secondo parco al di fuori del Giappone.