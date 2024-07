The Last of Us: Endure Survival è un regalo dei fan

A ormai diversi mesi dalla sua uscita, The Last of Us Part I continua a stupire i giocatori, tanto che ora è disponibile una mod niente male per la versione PC.

Senza nulla togliere al sequel, il primo capitolo ha ancora parecchio da dire.

Questo, in attesa che anche The Last of Us Part II possa uscire anche su PC, come vociferato nelle scorse settimane.

Ora, come riportato anche su ResetEra, The Last of Us Part I su PC ha ottenuto una mod chiamata Endure Survival.

Questa introduce una nuova modalità - ancora in lavorazione - decisamente interessante. Poco sotto, nei player dedicati, trovate un paio di video che la illustrano nel dettaglio, facendovi vedere Endure Survival in azione.

Sviluppata dal team Speclizer ed annunciata lo scorso febbraio, Endure Survival richiama piuttosto palesemente la modalità Senza Ritorno sviluppata da Naughty Dog e disponibile (fortunatamente in veste ufficiale) solo su The Last of Us Part II.

L'obiettivo dei giocatori in Endure Survival è, quindi, quello di sopravvivere a orde di infetti che attaccano a ondate, cercando di arrivare più avanti possibile.

Sì, se state pensando alla modalità Zombie di Call of Duty non siete troppo lontani dalla verità.

Endure Survival si trova attualmente in una fase di Accesso Anticipato, ed giocabile solo attraverso il Patreon del gruppo Speclizer.

Nonostante ciò, si tratta di un'aggiunta comunque gradita e rivolta ai fan sfegatati del titolo con protagonista Ellie e Joel, visto anche che l'edizione base del gioco non si è rivelata all'altezza delle aspettative, con vari difetti e criticità al day one.

Per quanto riguarda le IP PlayStation che arriveranno su personal computer, ricordiamo in ogni caso che presto toccherà anche a God of War: Ragnarok di Sony Santa Monica, il quale verrà lanciato su PC tra non molte settimane..