Tencent potrebbe acquisire D&D e Baldur's Gate, con l'aiuto di Larian

Sembra che l'universo di Dungeons & Dragons — e, naturalmente, di Baldur's Gate — potrebbe presto cambiare casa: stando alle ultime indiscrezioni, pare che il franchise sia finito nel mirino di Tencent.

Il colosso cinese ha recentemente ammesso di aver riscontrato non poche difficoltà con i videogiochi: dopo il successo ottenuto da Baldur's Gate 3, il celebre gioco di ruolo fantasy potrebbe dunque essere la carta giusta, nelle intenzioni del gruppo, su cui investire nel prossimo futuro.

Secondo quanto riportato da Pandaily (via VGC), anche Hasbro avrebbe riscontrato non poche difficoltà finanziarie, motivo per cui starebbe seriamente prendendo in considerazione di vendere le IP dedicate a Dungeons & Dragons (trovate tanti prodotti a tema su Amazon).

Un aspetto ancora più interessante è che, secondo questo report, Larian Studios starebbe facendo da intermediaria nell'affare: ricordiamo infatti che Tencent possiede il 30% dello studio belga.

Il report sostiene infatti che Hasbro volesse inizialmente vendere i diritti proprio agli autori di Baldur's Gate 3, che tuttavia non disponevano dei fondi necessari per poter anche solo pensare di portare a termine l'affare: per questo motivo la compagnia si sarebbe in seguito rivolta a Tencent, con il supporto degli autori del GOTY 2023.

Bisogna ricordare che Hasbro non naviga esattamente in ottime acque: proprio alla fine dello scorso anno ha dovuto licenziare oltre 1000 dipendenti.

Dungeons & Dragons è una delle poche IP in grado di generare profitti per la compagnia e, di conseguenza, è anche l'unica realmente appetibile per i grandi gruppi: vedremo se effettivamente Tencent riuscirà a portare a termine questo affare. Ovviamente, vi invitiamo comunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di comunicati ufficiali.

Inutile sottolineare quanto ciò permetterebbe a Larian Studios di poter attingere a piene mani dall'universo di Dungeons & Dragons anche per altri futuri videogiochi, motivo per cui varrà la pena di tenere d'occhio gli ultimi sviluppi.

A questo punto sarà interessante anche capire che fine farà il nuovo videogioco recentemente annunciato proprio da Hasbro, che avrebbe dovuto portare D&D nella VR.