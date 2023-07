Tekken 8 è davvero next-gen nel videoconfronto con Tekken 7

Da poche ore è ufficialmente partita la Closed Beta ufficiale di Tekken 8 su PS5, che nel secondo test accoglierà anche gli utenti su Xbox Series X|S e PC: un'occasione imperdibile per i fortunati fan selezionati di poter provare in anteprima il nuovo picchiaduro di Bandai Namco, ma anche per vedere cosa è effettivamente cambiato rispetto al suo predecessore.

Il settimo capitolo della saga (potete recuperare la Legendary Edition su Amazon) si è infatti dimostrato uno degli episodi di maggior successo di sempre, ma con l'ottavo episodio gli sviluppatori hanno voluto dare un taglio al passato, rendendolo disponibile solo sulle console di ultima generazione e PC.

Advertisement

Un passaggio che ha reso possibile introdurre numerose migliorie grafiche, così da sfruttare pienamente l'architettura di nuova generazione: come riportato da DSOGaming, questi miglioramenti sono particolarmente visibili grazie a un videoconfronto realizzato dallo youtuber Cycu1.

Il content creator ha infatti deciso di mettere a confronto tutti i lottatori di Tekken 8 con le rispettive controparti del settimo capitolo: potete osservare voi stessi il risultato nel video che vi allegheremo di seguito.

Il miglioramento nei modelli poligonali è particolarmente evidente, così come una migliore luminosità e un maggiore dettaglio per quanto concerne capelli, sopracciglia e perfino per la pelle dei combattenti.

Certo, si tratta pur sempre di una closed beta anticipata, quindi il risultato finale potrebbe non essere quello della versione completa e ci sarà spazio per ulteriori miglioramenti: ad esempio, la fisica dei capelli e dei vestiti sembrerebbe ancora rivedibile, pur apparendo solo leggermente inferiore al suo predecessore.

Insomma, per essere solo una prima anteprima giocabile, Tekken 8 pare aver già dimostrato di avere tutte le carte in regola per proporre un'esperienza picchiaduro davvero next-gen sulle nostre console e PC.

Ricordiamo che la closed beta ci ha permesso anche di assistere al ritorno ufficiale di Claudio Serafino, il lottatore italiano introdotto proprio in Tekken 7.

Purtroppo al momento non è stata ancora annunciata la data d'uscita ufficiale, ma abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che sappiamo al momento nel nostro speciale dedicato.